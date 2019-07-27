2019-07-27T11:10:11+03:00
Общество

От человека, который в час икс поддержит неприятеля своей страны, нельзя выслушивать критику

Публицист Дмитрий Ольшанский анализирует настроения в обществе
Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙЖурналист
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Публицист Дмитрий Ольшанский на радиостанции `Комсомольская правда`.Публицист Дмитрий Ольшанский на радиостанции `Комсомольская правда`.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Политический принцип, который нужен мне, чтобы отличить критиков власти, которых можно поддерживать, которым можно сочувствовать, за которых можно голосовать, и уж тем более за которых есть смысл выходить на улицу, - от критиков власти, которых следует поместить обратно в пломбированный вагон и отправить куда подальше, очень прост:

Если война, то ты за кого?

Если внешний мир против нас, то ты за кого?

Это самые главные вопросы.

От человека, который в час икс поддержит или уже поддерживал неприятеля России, нельзя выслушивать даже самую точную, самую болезненную критику воровства, кумовства, распила миллиарда на тротуарной плитке, жульничества на выборах etc.

Перед его носом нужно захлопнуть дверь, а любые проблемы обсуждать только с теми, кому неприятно начальство, но не сама родина.

Потому что физически-то он человек, а политически - вирус, который намерен вас убить.

В двадцатом веке нас убили два раза, и оба раза поводы были самые наболевшие.

От головной боли, однако, каждый раз применялась гильотина.

Никогда больше.

Наше счастье, однако, состоит в том, что если у Ленина и его коллег, а потом и Ельцина и его коллег имелись не только сатанинские амбиции и ледяное равнодушие к родине, но и способность хоть отчасти сойти за своих для миллионов наивных людей, успешно продать им самоубийство России, - нынешние пломбированные этого лишены.

Они кричат в соцсетях, бегают наперегонки с полицией, изображают то голодовку, то репрессии, - но волшебного ключика, позволяющего начать великое разрушение в третий и последний раз, у них нету, и наша страна - бедная, недовольная, постоянно страдающая от поборов и хамства властей, - им не верит.

Но это не повод думать, что все в порядке.

Пломбированные будут искать все новые и новые щели в заборе, надеясь хоть как-нибудь, да пролезть в спасители и герои, а наша власть снова и снова будет давать им такую возможность - и потому, что будет делать глупости и гадости, и потому, что будет заигрывать с ними.

И остаётся только одно.

Упрямо сохранять трезвость.

Даже если "достало" - сохранять трезвость.

Дважды два четыре, говоришь?

Это так.

Но я с тобой не пойду.

Я тебе - не арифметике, а именно и только тебе - никогда не поверю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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