Сергей Собянин: Порядок в Москве будет обеспечен в соответствии с законом
Мэр столицы предупредил о возможных провокациях в связи с несанкционированным митингом
Мэр Москвы Сергей СобянинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 27 июля, опубликовал заявление у себя в микроблоге:
- Горожан призывают сегодня приходить на несанкционированный митинг, активно агитируют приезжать граждан из других регионов. По данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей», - написал он в «Твиттере». - Хочу сказать, что любые правовые вопросы решаются в установленном порядке. Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом.
ИСТОЧНИК KP.RU