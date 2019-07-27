2019-07-27T13:15:43+03:00
Звезды

«Иногда хочется постарше»: Пугачева обсудила с Лаймой мужчин

Две подруги встретились на рижском взморье [видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
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Алла Пугачева и Лайма Вайкуле на отдыхе в Юрмале.Алла Пугачева и Лайма Вайкуле на отдыхе в Юрмале.Фото: Личный архив героя публикации
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В Юрмале Алла Пугачева проводит каждый год отпуск. Семья звезды тут снимает виллу «Марта» в центре города.

Ещё с прошлого года АБ вместе с Лаймой Вайкуле придумали сериал «Дамы с дюн», который снимал Максим Галкин и выкладывал в свой Инстаграм. На сей раз Максим позволил подругам обсудить мужчин.

- Посмотри на мою жизнь: молодой, потом снова молодой с юмором. Иногда хочется постарше,-заметила в шутку 70-летняя Алла Пугачева.

- Я вам сейчас дам постарше! - засмеялся Максим Галкин.

Напомним: Максим - пятый муж Аллы Борисовны.

А Лайма со своим супругом счастлива с юности. С Андреем Латковским Вайкуле вместе более 40 лет. Симпатичного бас-гитариста 16-летняя артистка встретила на одной из рижских дискотек. Сейчас Латковский - директор коллектива Вайкуле.

Много лет они с Лаймой жили в гражданском браке. И только шесть лет назад пара тайно обвенчалась в Америке.

- Это была инициатива Андрея. Обвенчались мы в Лас-Вегасе в обычном храме, - вспоминает этот день певица. - Сделали это шутки ради. По сути, мы оба свободные, самостоятельные люди.

Пугачева обсудила с Лаймой мужчин .

ИСТОЧНИК KP.RU

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