2019-07-27T13:29:52+03:00
Звезды

На «Жаре» как в Голливуде: Бузова пришла в шапке за 350 тысяч, Жасмин нарядилась «чёрным лебедем», а Тилль Линдеманн отбивался от девушек

В Баку звезды выгуливают наряды и обмениваются новостями
Инна ФЕДОТОВА
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Ольга Бузова в шапочке за 5 тысяч евро.Ольга Бузова в шапочке за 5 тысяч евро.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самой востребованной звездой на «Жаре» стала Ольга Бузова: к ней стояла самая длинная очередь поклонников за селфи, она чаще всего позировала фотографам. Удивила Ольга и оригинальным нарядом: для номера на песню «Водица» Бузова нарядилась в оригинальный концертный костюм. Очень дорогой - сшитый на заказ. Самая красивая часть наряда - шапочка из камней. «Комсомольская правда» спросила Ольгу Бузову сколько же стоит эта шапочка. Оля не скрывает, что тратит большие деньги на концертные костюмы.

Линдеманн Тилль с поклонницей. Фото: Личный архив героя публикации

Линдеманн Тилль с поклонницей.Фото: Личный архив героя публикации

«Эту шапочку из камней шили на заказ для съёмок моего клипа на песню «Водица», - рассказала «КП» Бузова. - Стоит шапочка 5 тысяч евро. И она очень подошла для номера, который мы снимали в Баку на бассейне».

Григорий Лепс с дочкой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Григорий Лепс с дочкой.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

5 тысяч евро - по сегодняшнему курсу это 351 тысяча рублей. Дорогое, но согласитесь, красивое украшение у Ольги Бузовой.

Певица Жасмин одна решилась на чёрный вечерний пышный наряд. Но она произвела фурор: платье достойное голливудских дорожек ничуть не полнило певицу. Жасмин так исхудала за последнее время, что может позволить себе пышные юбки, «кружева и рюши». Хотя в Баку она нарушила диету.

Певица Жасмин рассказала, что позволяет себе попробовать на «Жаре» калорийные блюда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Певица Жасмин рассказала, что позволяет себе попробовать на «Жаре» калорийные блюда.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Многие блюда азербайджанской кухни похожи на те, что готовят у меня на родине. Люблю долму, пахлаву, аджабсандал...» - Жасмин рассказала «КП», что позволяет себе попробовать на «Жаре» калорийные блюда.

Организатор фестиваля Эмин с супругой Алёной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Организатор фестиваля Эмин с супругой Алёной.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Организатор фестиваля Эмин позировал на красной дорожке с супругой Алёной, которая демонстрировала сногсшибательную фигуру после родов: идеальные пропорции подчеркнула «серебряное» платье от дизайнера Анастасии Задориной. Эмин пригласил на «Жару» своих друзей из-за границы: Стивен Сигал пел и отдыхал в вип-зоне. А вот Тиллю Линдеманну пришлось по традиции отбиваться от поклонников. Он никому не отказал: было сделано более 100 селфи за вечер.

Стивен Сигал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стивен Сигал.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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