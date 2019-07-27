Как "королю верхних до" удалось привлечь к опере любителей разных си

На экраны выходит документальная картина Рона Ховарда, которая очеловечивает звезду мировой оперы

"Паваротти", удивительно человечный и даже, я бы сказал, восторженный фильм режиссера Рона Ховарда (обладателя двух "Оскаров" за «Игры разума» и «Аполлон 13») - уже на экранах. Перед нами байопик памяти короля верхних "До"; земной поклон человеку, которого однажды вызывали на поклон аж 165 раз.

Легендарный тенор предстает добродушным бесхитростным весельчаком, любителем красивых женщин, шалостей и хорошей еды.

Он работал простым учителем в начальной школе и мог бы им остаться, если бы не настойчивость матери. Благодаря ей он становится и оперным певцом, и поднимается до уровня мировой звезды, сохранив при всем этом большое сердце.

Вниманию зрителей представлена кинохроника, интервью родных, продюсеров, любовниц. С нескрываемой радостью голос за кадром рассказывает о проделках Лучано. Он был настолько непредсказуем, что и сам не смог бы сказать, что выкинет завтра: заведет ли дружбу с принцессой Дианой; будет ли готовить спагетти прямо во время интервью или организует с другими великими тенорами мальчишеские соревнования: кто кого перепоёт прямо на сцене.

Конечно, картина не успевает раскрыть все, и, может быть, она уж слишком комплиментарна. Режиссер, например, тактично умолчал о втором титуле Паваротти: «король отмен», полученный за частые отмены выступлений прямо перед их началом.

Однако влюбленность шестидесятилетнего Рона Ховарда в Паваротти столь очевидна и столь трогательна, что о недостатках думать не хочется.

А хочется думать совсем о другом.

Мы привыкли слышать о том, что культура не нужна. Она убыточна, она - удел одиночек. Законы рынка подчиняют себе все, и вот уже темы "высокой культуры" сводятся в СМИ до уровня "ниже си" и заметок в стиле: "Волочкова треснула", "Бузова лопнула".

А меж тем, Паваротти, не будучи ни В, ни Б и занимаясь именно высокой культурой, продал больше копий одного из своих альбомов, чем «Beatles» или Майкл Джексон!

Как так?

Что позволило ему вынести оперу из стен театров на улицу и показать ее людям?

Детская непосредственность? Уверенность к себе? Пренебрежение законами рынка?

Не знаю, но, определенно, какой-то из этих секретов освоил и Рон Ховард.

Картина пролетает почти мгновенно, как будто длится не более получаса. Я не большой поклонник оперы, но занятные истории, так затейливо переплетенные с фрагментами выступлений великого тенора, завораживали настолько, что когда по экрану поплыли финальные титры, я удивился сам. Весь фильм прошел - а ты нисколько не устал. И лишь сожалеешь о том, что в фильме не уместилась вся опера целиком.