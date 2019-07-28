2019-07-28T02:13:29+03:00
Происшествия

"Для кого-то "лакшери девочка", а для кого девчонка из Подмосковья": блогера-модель нашли мертвой в чемодане на съемной квартире

Знакомая убитой до сих пор не может поверить, что ее подруги больше нет [эксклюзив kp.ru]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Блогера-модель нашли мертвой в чемодане на съемной квартиреБлогера-модель нашли мертвой в чемодане на съемной квартиреФото: Личный архив героя публикации
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В столичной квартире нашли чемодан, в котором было тело убитой молодой девушки. Речь о 24-летней блогерше Екатерине, которая несколько дней не выходила на связь с родителями. Пришлось звонить хозяину квартиры на улице Пырьева, у которого Екатерина снимала жилье. Он открыл дверь и пришел в ужас: тело квартиросъемщицы лежало в чемодане, у девушки было перерезано горло. На ней совсем не было одежды.

- Она неделю назад вернулась из Греции, была на острове Корфу. Читаю в новостях и не могу поверить, - говорит знакомая убитой Ольга.

Екатерина проходила клиническую ординатуру на кафедре дерматовенерологии и онкологии Фото: Личный архив героя публикации

Екатерина проходила клиническую ординатуру на кафедре дерматовенерологии и онкологииФото: Личный архив героя публикации

После школы девушка поступила в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова. Как она признавалась в своем блоге, выбора была два: стать врачом или журналистом. Со второго курса стала подрабатывать, в последнее время проходила клиническую ординатуру на кафедре дерматовенерологии и онкологии. Сам процесс учебы ей нравился, немало времени девушка уделяла личному блогу. Путешествовала и делилась впечатлениями в соцсетях, где у нее было 82,5 тысячи подписчиков. Еще неделю назад она рассказывала об отдыхе в Греции. О личной жизни особо не распространялась и говорила своим поклонникам, что дурит им головы. Больше рассказывала о косметологии, беспокоилась о фигуре, что нужно приводить себя в порядок.

- Одна из версий убийства девушки - ревность, - говорят следователи.

Подруги говорят, что в последние годы Екатерина сильно изменилась, стала хорошо одеваться. Одежда брендовая, поездки во Францию, Италию. Если посещала рестораны в Москве, то самые дорогие. Например, любила Modus. Фотографий эротического характера в соцсетях становилось больше. А в 2018 году она даже принимала участие в конкурсе красоты от журнала "MAXIM". Девушка в свое время работала моделью, рост 170 см подходил идеально, ей говорили, что она похожа на Одри Хепберн.

Девушка много путешествовала и делилась впечатлениями в соцсетях Фото: Личный архив героя публикации

Девушка много путешествовала и делилась впечатлениями в соцсетяхФото: Личный архив героя публикации

- Часто слышу о моем внешнем сходстве с этой актрисой, - писала сама о себе блогер Екатерина.

Знакомые говорят, что последнее время в соцсетях Катя говорила о зависти, что кому-то перешла дорогу, кто-то ее не любит. Но знакомыми это было воспринято, как "подогревание интереса" к своей личности.

Екатерину часто сравнивали с Одри Хепберн Фото: Личный архив героя публикации

Екатерину часто сравнивали с Одри ХепбернФото: Личный архив героя публикации

- Для кого-то я лакшери девочка, а для кого-то простая девчонка из ближайшего Подмосковья, - писала в соцсетях Екатерина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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