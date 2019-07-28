Вы какую альтернативу стране предлагаете? По пунктам. Вы же хотите, чтобы я в ней жил

Ну, хорошо. Выходит такой Собянин из мэрии, берет за плечо командующего оцеплением и говорит: "Дорогой, не надо. Убери своих ребят. Видишь, народ меня не хочет - ну, чего я буду навязываться". Поворачивается к протестующим: "Извините, если кого обидел. Я и сам понимаю, что делаю что-то не так. Через месяц слагаю свои полномочия. За это время обязуюсь плитку демонтировать, тротуары сузить, вело- и самокатопрокаты ликвидировать, парковку разупорядочить, развязки сокрушить, МЦК подорвать, новые ветки метро закопать" (уходит, рыдая).

Публицист Дмитрий Соколов-МитричФото: Евгения ГУСЕВА

На Лубянке ФСБ в полном составе выгружается на улицу, офицеры срывают незримые погоны, здание отдают под сквот. "Долой власть чекистов - это вы верно подметили. Действительно, засиделись мы что-то. Порулили и хватит. Надо дать дорогу молодым" (разбегаются по ближайшим кабакам). Следом - вся верхушка МВД с улицы Мытной: "Да, мы позор народа, давно это поняли, работаем через силу, через тошноту. Надоело! Хватит! Уезжаем добровольцами в Венесуэлу".

Публика настолько столбенеет, что никто даже не замечает, как по Александровскому саду стремительно пробегает странная мужская фигура в женском платье, садится в байдарку и плывет вниз по течению из Москва-реки в Оку, из Оки в Волгу, из Волги в Дон, а оттуда - по Черному морю в гости к другу Реджепу.

А теперь все-таки можно маленький, но серьезный вопрос? Даже несколько.

Вот я, обычный 44-летний гражданин, которого сегодняшнее «побили детей» не впечатляет, потому что я знаю, что в демократических странах все то же самое, только через слезоточивый газ и водометы.

Зато меня интересует конкретика.

Вы какую альтернативу стране предлагаете?

Что будете делать с экономикой и политикой, внутренней и внешней?

Какую страну собираемся строить, кроме как "без Путина"? Ну, или хотя бы какую Москву?

Как она будет выглядеть? По пунктам, пожалуйста, конкретно, без лозунгов.

Мне правда интересно, вы же хотите, чтобы я в ней жил.

Или все по старой схеме: сначала дворцовый переворот, а потом - не мое собачье дело?

(Уходит ремонтировать дачную газонокосилку, на ходу подтягивая штаны).

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