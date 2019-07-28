Чтобы спасти Яна бесплатно, ему отрежут ногу

Яну Белевичу 15 лет. Вся его жизнь – бег от болезни. Проблемы со здоровьем начались еще в годик, когда он начал прихрамывать. Сначала думали: ерунда, ну, растер ногу, подвернул. Таскали к ортопедам, хирургам. Но хромота все усиливалась. И только когда терапевт направил мальчика с мамой к флебологу, специалисту по сосудам, был поставлен точный диагноз.

Оказалось, у Яна синдром Клиппеля-Треноне, редкое генетическое заболевание, которым, вдобавок, чаще страдают мальчики. Среди симптомов - варикоз вен нижних конечностей, подкожные кровоизлияния. Ходить очень трудно. У Яна болезнь, к тому же, развилась в такой тяжелой форме, что ему в два года предложили вообще ампутировать ножку.

К сожалению, в России эту болезнь по-другому не лечат: да, соответствующие технологии за рубежом существуют, но у наших хирургов опыта нет. Хорошо, что родители не согласились на такое «лечение». Они просто молодцы. Таскали мальчика на прогулки, приучили к ежедневному массажу, бинтованию и лечебной физкультуре, постоянно напоминали о необходимости надевать компрессионный трикотаж, даже если лето и жарко, и покупали обувь по индивидуальному заказу. Все для того, чтобы болезнь помедленнее съедала ногу. Одновременно копили деньги и искали ему подходящую клинику. И она нашлась. Операцию Яну сделали в Германии. Ногу спасли.

Сегодня он ходит, прихрамывая, с палочкой, но тренировки детства дают о себе знать: парень крепкий, обожает дальние вылазки на природу, костер, рыбалку.

Друзья его любят. Говорят – очень добрый и светлый человек. Жаль, что на игры с ними остается очень мало времени, не более двух часов в неделю. В остальном все по-прежнему: специальные физические нагрузки, тренировки, разминки, да еще уроки плюс любимые книги – он большой книгочей.

А с ногой дела такие. Еще когда была проведена первая операцию, врачи родителям сказали: подрастет, сделаем повторную. Тогда будет шанс, что вообще без палочки пойдет, и болезнь окончательно отступит.

Сегодня это время пришло. Операцию назначили на осень. Вот только с деньгами все гораздо хуже, чем в первый раз. Семья очень небогатая, работает только папа, мама всегда рядом с сыном. Стоимость операции — 13 600 евро. И даже с учетом того, что 10 000 выделил благотворительный фонд, папа с мамой не могут собрать оставшиеся 3 600 евро.

Альтернатива нехорошая – парню все еще могут отрезать ногу.

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