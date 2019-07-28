2019-07-28T12:01:32+03:00
Общество

Чтобы спасти Яна бесплатно, ему отрежут ногу

К сожалению, менее радикального лечения в России не существует, но оно есть в Германии и родители мальчика умоляют помочь оплатить его
Ярослава ТАНЬКОВА
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15-летнему Яну Белевичу очень нужна помощь.15-летнему Яну Белевичу очень нужна помощь.Фото: Личный архив героя публикации
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Яну Белевичу 15 лет. Вся его жизнь – бег от болезни. Проблемы со здоровьем начались еще в годик, когда он начал прихрамывать. Сначала думали: ерунда, ну, растер ногу, подвернул. Таскали к ортопедам, хирургам. Но хромота все усиливалась. И только когда терапевт направил мальчика с мамой к флебологу, специалисту по сосудам, был поставлен точный диагноз.

Оказалось, у Яна синдром Клиппеля-Треноне, редкое генетическое заболевание, которым, вдобавок, чаще страдают мальчики. Среди симптомов - варикоз вен нижних конечностей, подкожные кровоизлияния. Ходить очень трудно. У Яна болезнь, к тому же, развилась в такой тяжелой форме, что ему в два года предложили вообще ампутировать ножку.

К сожалению, в России эту болезнь по-другому не лечат: да, соответствующие технологии за рубежом существуют, но у наших хирургов опыта нет. Хорошо, что родители не согласились на такое «лечение». Они просто молодцы. Таскали мальчика на прогулки, приучили к ежедневному массажу, бинтованию и лечебной физкультуре, постоянно напоминали о необходимости надевать компрессионный трикотаж, даже если лето и жарко, и покупали обувь по индивидуальному заказу. Все для того, чтобы болезнь помедленнее съедала ногу. Одновременно копили деньги и искали ему подходящую клинику. И она нашлась. Операцию Яну сделали в Германии. Ногу спасли.

Сегодня он ходит, прихрамывая, с палочкой, но тренировки детства дают о себе знать: парень крепкий, обожает дальние вылазки на природу, костер, рыбалку.

Друзья его любят. Говорят – очень добрый и светлый человек. Жаль, что на игры с ними остается очень мало времени, не более двух часов в неделю. В остальном все по-прежнему: специальные физические нагрузки, тренировки, разминки, да еще уроки плюс любимые книги – он большой книгочей.

А с ногой дела такие. Еще когда была проведена первая операцию, врачи родителям сказали: подрастет, сделаем повторную. Тогда будет шанс, что вообще без палочки пойдет, и болезнь окончательно отступит.

Сегодня это время пришло. Операцию назначили на осень. Вот только с деньгами все гораздо хуже, чем в первый раз. Семья очень небогатая, работает только папа, мама всегда рядом с сыном. Стоимость операции — 13 600 евро. И даже с учетом того, что 10 000 выделил благотворительный фонд, папа с мамой не могут собрать оставшиеся 3 600 евро.

Альтернатива нехорошая – парню все еще могут отрезать ногу.

Помогите Яну не стать инвалидом!

Звоните: (499) 250-02-44 Татьяна, координатор.

Как помочь:

Пожертвовать через СМС, отправив сообщение со словом ФОНД и (через пробел) суммой пожертвования на номер 3443. Например: «ФОНД 100».

Пожертвовать через Интернет (через платежные системы Яндекс.Деньги, PayPal, Webmoney, QIWI). В назначении пожертвования не забудьте указать "Для Яна Белевича"

Страница для перевода пожертвований с банковских карт.

Пожертвовать через банк

Благотворительный интернет-фонд Помоги.Орг

ИНН 7702579448 КПП 770201001

Р/с № 40703810822000000423

Филиал № 7701 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве

Кор.счет № 30101810345250000745

БИК 044525745

Назначение: благотворительное пожертвование для Яна Белевича

ИСТОЧНИК KP.RU

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