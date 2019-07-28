Юнна Мориц: С отвращением особым отношусь я к русофобам, что сравнимы с гитлерьем в древнем опыте моем...

- У меня пороков – масса,

Признаю вину свою:

Независимость Донбасса

Признаю и не сдаю...

И вот ещё из вашего нового стихотворения:

У меня пороков – стая,

Я – не бант на шее банд:

Не признаю никогда я,

Что Россия – оккупант...

Юнна Петровна, скажите - эти образы навеяли вам последние события, которые в мире происходят, в России, в Москве? Или это - темы вечные?

- Ну, конечно, это вечная тема.

Дело в том, что здесь и сейчас свобода ненависти к России, к ее истории не только неподсудна и никак не наказуема, но является источником прибыли, денег, аплодисментов, похвал и восторгов.

Но у меня в ответ на эту мерзость есть моя личная свобода слова. Свобода слова моей собственной музыки, свобода слова – это мой несгораемый музыкальный инструмент, который истребить невозможно никаким способом.

- А почему, скажите, русофобы не сдаются? Они рекрутируют в свои ряды все новых и новых "сторонников", в том числе и молодежь.

- Я только что сказала. Потому что это является источником прибыли, денег, аплодисментов, похвал и восторгов в их адрес со стороны Запада.

- Манифестации, митинги, протесты, которые проходят и которые все обсуждают, к ним как относиться, почему туда молодежь все-таки идет? Почему эти дурацкие лозунги, которые там выкрикивают. Почему они идут на эту приманку?

- Они идут на эту приманку, потому что это проплачено. Проплачено тем людям, которые называют себя лидерами этой протестуции.

В свою очередь, эти лидеры проплачивают протестутам и протестуткам, которые выходят на это сборище.

Люди чувствуют себя там в единстве, в коллективе, общаются друг с другом, у них возникает чувство деятельности, которая имеет свою цену.

За это платят, и большие деньги. И всем известно, сколько миллионов долларов запущено в Россию, для того чтобы эта протестуция была, чтобы участвовала в ней молодежь. Это же все известно.

- Что мы можем противопоставить этому?

- Свободу слова. У нас очень плохо обстоят дела с правозащитной деятельностью, со свободой слова.

У нас правозащитники защищают русофобщину, защищают тех, кто готовится взорвать что-то в Крыму, защищают тех, кто готовится что-то уничтожить, заблокировать в нашей стране.

У нас же нет никакой правозащитной деятельности на самом деле. И нет никакой свободы слова, которая противостояла бы этой русофобщине...

- А теперь - стихи. Прямо здесь и сейчас их читает Юнна Мориц.