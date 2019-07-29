Бандиты в Минводах меняли детей на бронежилеты и автоматы: Как реальные подвиги спецназа становились сюжетами кинобоевиков

Американская «Дельта» - это супермены, которые по версии Голливуда регулярно спасают мир, ими гордится вся Америка, они, смахивая трудовой пот, кочуют из блокбастера в блокбастер.

Наша «Альфа» 45 лет вытаскивает из пекла людей, захваченных террористами, но за эти годы появилось лишь два фильма, посвященных жестким историям, со спасением десятков жизней, где реальность была круче, чем кино, но группа «А» там...практически остается за кадром.

С легендарным Геннадием Зайцевым, бывшим командиром «Альфы», героем Советского Союза, и двумя прославленными офицерами Владимиром Зайцевым и Валерием Бочковым говорили о том, чем отличались подвиги «Альфы» от «киногероизма», и почему реальные сюжеты так и не стали сценариями для русских киноэпопей...

Геннадий ЗайцевФото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

«ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС». ГОД 1990

Через полтора года после захвата четырьмя террористами ЛИАЗа с 30 школьниками во Владикавказе (тогда Орджоникидзе) заслуженный режиссер Георгий Натансон выпускает первый советско-израильский фильм «Взбесившийся автобус» со взрослыми звездами Калныньшем, Бочкиным и Виторганом и с восходящими Самохиной, Тихоновой и Верником. Крутой сюжет, хорошие актеры и возможность впервые показать, как работает прежде секретный спецназ КГБ. Но что-то пошло не так.

О СТРЕЛЬБЕ

В фильме

Герой Ивара Калныньша, полковник КГБ, подходит к автобусу, стараясь держать осанку под тяжестью бронежилетов и пистолетов для террористов, главарь четверки негодяев Паша (Игорь Бочкин) требует надеть броник и палит в чекиста почти в упор, для проверки качества продукции нашего ВПК... но детей не отпускает.

Ивар Калныньш в роли полковника Валентина ОрловаФото: кадр из фильма

В жизни

Геннадий Зайцев:

- Мы требовали: получил бронежилет — отдай детей. Получил оружие — отдай детей. Они запросили всего по восемь — «калашниковых», «макаровых», хотя их было четверо. Ни в какого полковника КГБ главарь бандитов Якшиянц не стрелял, детей отпускал после каждой передачи.

Валерий Бочков:

- Я когда автоматы принес, мне главарь говорит: что-то пистолет не стреляет. А он магазин до конца не дослал в ПМ. Я взял, дослал патрон в патронник, выстрелил в воздух, вынул магазин: держи и больше не стреляй. И говорю: давай детей. Он собрал пять или шесть детишек, мы с ними отходим, вдруг сзади выстрел — это они в люк автобуса пальнули из автомата, испытывали.

О ДЕНЬГАХ

На этом кадре из фильма бандиты идут к самолету по живому коридору из четвероклассников. В жизни почти так и былоФото: кадр из фильма

В фильме

Банда требует два миллиона долларами и почему-то миллион...золотыми рублями. Деньги к самолету в ночи рысью доставляют две приземистые тени с четырьмя мешками. Один из бандитов, которого играет Амаяк Акопян, сразу обнюхивает валютные поступления.

В жизни:

Геннадий Зайцев:

- Они запросили два миллиона в валюте. Про рубли речь не шла. Выгребли всю наличность, которую наши в Москве во Внешторгбанке. Когда привезли деньги в аэропорт, мы пачки с самыми крупными купюрами отложили. Получилось в двух мешках — около полутора миллиона долларов, там еще и фунты стерлингов были.

Валерий Бочков:

- Мы деньги с другим офицером, Кирсановым несли. Сказали, чтобы детишек отдали — потом деньги.

О ДРАКАХ И ПЬЯНКАХ

Игорь Бочкин в роли главаря террористов, Павла МелкоянцаФото: кадр из фильма

В фильме:

В ИЛ-76, куда бандиты загнали автобус, они настороженно пьют принесенный коньяк, колются принесенным эфедрином, пытаются изнасиловать учительницу и бьют героического полковника, который сражается за честь советского педагога.

В жизни:

Валерий Бочков:

- Они не требовали наркотик — они потребовали разные составляющие наркотика. Уксус, марганцовка, нафтизин — они все смешивали и втыкали. Им такой процедуры хватало на 4-6 часов. Никакого алкоголя не приносили. Учительницу с оставшимися детьми, которых они поставили как живой щит между автобусом и самолетом, они отпустили после получения денег.

Геннадий Зайцев:

- Офицера ставропольского управления КГБ Шереметьева, которого играл Калныньш, никто в самолете не бил, и сам он ни с кем не дрался. Полковника ему дали после этой операции. Когда Якшиянца выпустили из тюрьмы, Шереметьев, ушедший из органов в бизнес, с ним встречался и выпивал — это показали в документальном фильме. Мне нашли его телефон, я позвонил и сказал ему: «Ты подлец!».

ОБ ИЗРАИЛЬСКОМ «КУРОРТЕ»

Валерий БочковФото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

В фильме:

В аэропорту Бен Гуриона к террористам поднимается сияющий Игорь Верник и чуть ли не с поклоном приглашает «героев» в микроавтобус, они бодро спускаются и бросают стволы на бетонку, а застывшая вокруг рота израильских коммандос в камуфляже и с автоматами, кажется, думает о шаббате.

В жизни:

Геннадий Зайцев:

- Когда самолет с террористами сел в порту Бен Гуриона, там были их главы Минобороны, МВД, подразделения МИДа, а представитель спецназа поднялся наверх и сказал: «Оружие оставить на борту! Без него выйти и сесть на бетонку». Когда один из бандитов произнес на выходе «наконец то мы прибыли в эту свободную фашистскую страну Израиль» - их участь была определена. А когда главарь террористов предложил министру обороны Израиля 1000 долларов, чтобы тот дал разрешение лететь им дальше, это их судьбу окончательно решило. Нам их привезли к самолету в твердых наручниках и с суконными повязками на глазах. Полицейский генерал отвел меня в сторону и сказал: если вы за 40 минут не решите вопрос о том, что их в СССР не казнят - их не выдадут. На нас сильно давят США.

Вопрос мы решили, самолет, валюту и бандитов вернули в Союз. Террористам дали по 14 и 15 лет.

«ЗАЛОЖНИКИ». ГОД 2017

Российско-грузинская (с польским участием) картина снята бывшим зятем Никиты Михалкова Резо Гигинеишвили через 34 года после захвата семью представителями грузинской золотой молодежи Ту-134, летевшего из Тбилиси в Батуми, на котором они захотели свалить в Турцию. Это была первая (и абсолютно успешная, хрестоматийная - для учебников) операция «Альфы» по освобождению захваченного авиалайнера с заложниками, но молодой режиссер слепил историю «о детях, угнетенных тоталитарной системой».

ОНИ ЖЕ ДЕТИ

Стюардессу, которую играет Надя Михалкова, в реальности никто из самолета не выкидывалФото: кадр из фильма

В фильме

Милые детишки высокопоставленных грузин плещутся в море, а пограничники с собаками требуют, чтобы купальщики покинули гальку, в лесопосадке какой-то абрек продает обросшим юнцам ствол «для охоты», а красавица-невеста терзается «стрелять — не стрелять», «лететь — не лететь».

В жизни:

Владимир Зайцев:

- Команда на штурм — а дверь в кабину пилотов приоткрылась и застряла. Оказалось, пилот застреленный лежал между дверью и стеной. И мне пришлось просто смять это тело. Мы выскочили, и буквально у люка, из которого обычно выходят пассажиры, на нас вылетел человек, здоровый лысый грузин — его обездвижили и ребята сразу выкинули из самолета. Оказалось потом - пассажир. И тут женщина передо мной. А я уже видел фото террористов. И это была одна из них. Кричит: «Я взорвусь в этом самолете!». Я ее тоже скрутил и ребятам — и они ее выкинули, группа обеспечения внизу ловила.

Геннадий Зайцев:

- Когда самолет взлетал, одного крупного мужика в кожаном пальто эти «дети» ударили бутылкой шампанского по голове — решили, что тут сидит работник внутренней безопасности. И там в отпуск летел пилот гражданской авиации — его тоже «уконтрапупили». Грузинские чекисты тогда быстро провели обыски по адресам террористов — в их квартирах много интересного нашли. Эти ребятишки учились стрелять — обнаружилась масса пулевых отверстий. У одного нашли противотанковую гранату. У другого — свастику на стенах…

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИИ

В фильме

Толпа лысеющих и седеющих лиц кавказской национальности с необязательными вкраплениями представителей Московии с шашлычной одышкой заседает за стеклянными дверями штаба операции и с мучительным сомнением в этичности происходящего отдает указания на очистку советского лайнера от антисоветских элементов.

В жизни:

Геннадий Зайцев:

- Захват самолета в Тбилиси произошел днем 19 ноября 1983-го. В 16.20 самолет вылетел по маршруту Тбилиси-Киев-Ленинград с 56 пассажирами на борту и 5 членами экипажа. В 23.08 «Альфа» вылетела в столицу Грузии. 34 человека участвовали. Сам захват длился 8 секунд. Через 8 секунд все бандиты были скручены. А за 3 с половиной минуты все заложники были спущены на летное поле — никто из них не пострадал. Самый молодой из террористов, когда увидел, что борт вернулся в Тбилиси, пустил себе пулю в лоб.

Операцией руководил председатель КГБ Грузии генерал Инаури. Поначалу он не пускал в штаб «посторонних», в том числе руководителя компартии Грузии Шеварднадзе, которого он звал Эдиком.

РЕАКЦИЯ ГРУЗИН

Владимир ЗайцевФото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

В фильме:

Террористов из освобожденного спецназом самолета (самого контр-захвата практически не видно) с грубо заломанными за спину руками неэтично ведут по какому-то инквизиторскому коридору, и некие небритые граждане пытаются отпустить «детям» отеческие подзатыльники (пару раз), мол, вы зачем кровушку невинных пролили?

В жизни:

Владимир Зайцев:

- Когда один здоровый грузин первым выскочил из люка самолета - а там же не поймешь, кто это, заложник или террорист — его внизу несколько грузин начали избивать. Если бы не наши ребята, эти грузины пассажира бы убили.

Геннадий Зайцев:

- Я дал своим команду стрелять из всех видов оружия в воздух — только это остановило толпу, когда толпа из 600 человек прорвала оцепление на аэродроме, чтобы устроить самосуд над теми, кто захватил ТУ-134.

Заложники Трейлер (2017)..

ВМЕСТО ФИНАЛА

Как минимум десяток спецопераций, которые провела «Альфа» - готовые сюжеты для отличных боевиков, где есть и любовь, и кровь, и торжество добра над злом. При этом всё, действительно, основано на реальных событиях, а их участники живы — и могут подробно рассказать, как это было. Но кинематограф не спешит на встречу с жизнью, которая круче вымысла… Почему? Этот вопрос остается открытым.

ДОСЬЕ «КП»

Группа Альфа создана в 1974 для предотвращения возможных террористических атак на московской Олимпиаде-80. Её участие было решающим в штурме дворца Амина в Кабуле, обмене заложников (в том числе Луиса Корвалана, лидера компартии Чили, а также наших разведчиков), в освобождении захваченных бандитами самолетов и автобусов в Ростове, Минводах, и захваченных террористами школы в Беслане, театрального центра на Дубровке и других объектов. Шесть офицеров «Альфы» стали героями Советского Союза и России (полковник Анатолий Савельев - посмертно).