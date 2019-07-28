2019-07-28T21:09:01+03:00
В мире

Немецкая полиция устроила обыск у 19-летней студентки за лозунг «мультикультурализм убивает»

Вдобавок, накануне региональных выборов Берлин отказывает в регистрации кандидатам от оппозиции [эксклюзив kp.ru]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Немецкая полиция устроила обыск у 19-летней студентки за лозунг «мультикультурализм убивает»Немецкая полиция устроила обыск у 19-летней студентки за лозунг «мультикультурализм убивает»Фото: REUTERS
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Как рассказала «Комсомолке» немецкая политактивистка Анни Хунеке, она подверглась давлению со стороны полиции ФРГ за свою акцию в поддержку девушек — жертв изнасилований мигрантами.

В 6 утра в квартиру 19-летней жительницы Аугсбурга вломились пятеро полицейских и начали искать электронные устройства.

— Правила обыска были нарушены: по немецким законам, комнаты должны досматриваться по очереди, однако в моём случае полиция находилась во всех помещениях сразу, — рассказала девушка «Комсомолке». — Вдобавок, один из офицеров пытался припугнуть меня. Говорил: «Мы за тобой уже давно следим, и если не перестанешь активничать — будем стучать тебе в дверь каждую неделю». Затем меня доставили в участок, подвергли дактилоскопии, сфотографировали, замерили рост и вес. Меня также заставили раздеться — якобы чтобы зафиксировать татуировки и приметы на теле. Я потрясена, что собственная полиция обращалась со мной, как с преступницей.

Немецкая активистка Анни Хунеке столкнулась с преследованием за свою политическую позицию Фото: Личный архив героя публикации

Немецкая активистка Анни Хунеке столкнулась с преследованием за свою политическую позициюФото: Личный архив героя публикации

По словам Анни Хунеке, причина обыска — её участие в движении «Поколение идентаристов» (политическая молодёжная организация с отделениями в разных странах Европы, выступающая против нелегальной миграции — ред.). В прошлом году обитатели общежития для беженцев в Аугсбурге изнасиловали 15-летнюю местную жительницу по имени Сара*, тогда Анни провела политическую акцию — загримировала себя под жертву подобного преступления и сфотографировалась под лозунгом «мультикультурализм убивает». По мнению собеседницы «КП», именно этот слоган полиция и посчитала «экстремистским».

Обыск у Анни Хунеке имел место ещё 13 июня нынешнего года, однако девушка смогла рассказать о нём миру только сейчас. Полиция до сих пор не вернула изъятые у неё в тот день устройства (мобильник, ноутбук, внешний жёсткий диск, флэшку) — и лишь когда сторонники собрали ей пожертвования на новую технику, юная жительница Аугсбурга смогла оправиться от психологического потрясения, вернуться в «большой мир» и обратиться к журналистам.

В то же время, с точки зрения немецких властей, движение идентаристов является «экстремистским», а его участники, такие, как 19-летняя Анни, — «социально опасными», поскольку «провоцируют ненависть к мигрантам». Сами идентаристы в беседе с «КП», однако, настаивают на исключительно мирном характере своего проекта, направленного исключительно на защиту традиционных ценностей и европейской культуры.

Это далеко не единственный примёр «жёсткой игры» официального Берлина по отношению к «неправильным» политактивистам. Например, в федеральной земле Саксония местная избирательная комиссия первоначально зарегистрировала лишь 18 из 61 члена партийного списка движения «Альтернатива для Германии» (АдГ). А после того, как те пожаловались в суд, количество допущенных кандидатов увеличили до 30 человек (что всё равно меньше половины от первоначального).

Формальным поводом стало неправильное оформление избирательного листа: на двух съездах в разные дни — вместо единовременной процедуры, как предписывается. Но сами «альтернативщики» связывают такое решение с их политической позицией. АдГ — единственная крупная партия, последовательно выступающая против нелегальной миграции и антироссийских санкций.

Выборы в региональный парламент Саксонии назначены на 1 сентября, и «Альтернатива для Германии», судя по рейтингам в 20-25%, могла побороться за первые места. Но с таким усечением партийного списка, конечно, её возможности будут сильно ограничены.

ПРИМЕЧАНИЕ

* Информацию о подобном преступлении можно найти в региональной прессе Аугсбурга: четверо юных афганцев угостили 15-летнюю местную жительницу «косяком», а когда та под действием наркотика отключилась — устроили массовое изнасилование. (Имена фигурантов дела «в целях защиты данных несовершеннолетних изменены», однако, вероятно, речь это именно тот случай, о котором сообщила собеседница «КП»).

Эту акцию, где Анни выступила против мигрантского насилия, полиция посчитала экстремизмом Фото: Личный архив героя публикации

Эту акцию, где Анни выступила против мигрантского насилия, полиция посчитала экстремизмомФото: Личный архив героя публикации

ИСТОЧНИК KP.RU

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