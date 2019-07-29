Про корову: как 72-летний Айвазовский писал одну из своих лучших картин

В Русский музей я пошел по случаю двух свободных часов. М-да, давненько я тут не был. Честно сказать, с того самого юношества, когда на каникулы прилетал в Ленинград по льготному билету с тремя целями: БДТ, Русский музей и рубашка-лапша.

В музее полно детей. Школьники - кто уныло, кто трепетно, - но ходят за пассионарными экскурсоводшами, кои сами есть художественные произведения особого типа. В их грунтовке может вдруг обозначиться нескладная жизнь, их кофты просты, а в дужках их старых пластиковых очков уже позеленела остевая проволока, но счастье быть рядом с Кипренским и Брюлловым заменяет этим благородным женщинам многое.

Детишки помладше сидят на полу, слушают удивительную женщину, которая трактует картину Айвазовского «Волна». Она висит рядом с «Девятым валом». И хотя она раза в полтора больше, поскольку полотно на 90 процентов заполнено тончайшими серо-зелеными оттенками штормовой воды, пены и неба, не столь запоминается. Я вот про нее начисто забыл. А зря!

- Перед нами картина морской катастрофы, - рассказывала экскурсовод. - В пучине гибнет парусник. И вы видите, как малы людские силы, как они тщетны по сравнению с мощью разбушевавшейся природы.

И детишки, и я, проникнувшись, смотрим слегка испуганно, потому что Айвазовский - великий реалист, и волна просто хлещет через раму.

- Так, - оглядывая группу, пугается вдруг и экскурсовод, но по другому поводу. - А где этот ваш непоседа, чернявенький? Который спрашивал, почему тети... м-м, не одеты?

- Он в соседнем зале, - ответил самый спокойный мальчик с чубчиком, сильно напоминающим советский полубокс, тоже смутно на кого-то похожий. - Где за тетей подглядывают два старикана.

За жизнь Айвазовский написал около 6000 картин! wikimedia.org

Экскурсовод вздохнула (видимо, «Сусанна и старцы») и продолжила:

- Но давайте повнимательнее вглядимся вот в эту картину. Видите серенькое пятнышко? Да. Вот это. Что вы видите?

Вот в данном случае я не видел ничегошеньки, кроме пятнышка, хотя щурился и пялил очки. Но питерские детишки, хотя были сплошь бледноваты (или это от картины шел этот зеленоватый отсвет), были юны, здоровы и обладали острым зрением.

- Это голова, - робко сказала тоненькая девочка с косичками венчиком.

- Правильно, - подбодрила экскурсовод, и девочка улыбнулась счастливо. - А приглядитесь: с чем голова?

Убей, я ничего не видел.

- С рогами! - разглядел кто-то, и все подтвердили: - Точно, с рогами!

Тетушка приближала группу к торжеству умело:

- И кто это у нас с рогами?

- Черт! - выпалила девочка с косичками, ободренная своим предыдущим успехом. Но бомба в одну воронку дважды не падает.

- Н-н-не-е-ет!! - протянула экскурсоводша, и я подумал, что их специально обучают такому душераздирающему разочарованию в голосе.

- Это корова, - сказал полубокс.

- Именно так! Прошу заметить, какое внимание Айвазовский уделял деталям! Казалось бы: нарисуй бурное море, людей, пытающихся спастись на обломках судна, - и все. Достаточно. Но Айвазовский рисует корову. Что, по-вашему, здесь делает корова?

- Она тонет, - сказал полубокс, и я вдруг понял, на кого он похож.

- Это понятно, - подтвердила женщина-экскурсовод. - Но откуда здесь корова? Кто угадает?

Произошел очередной напряг, и неизвестно, чем бы дело кончилось, если бы не чернявенький мальчик, который, оказывается, уже давно вернулся из соседнего зала и стоял у нас за спинами, наблюдая всю дискуссию.

- Это пища, я думаю, - сказал мальчик. - Они ее кушать собирались, но не успели. Там еще барашки были, может, куры. Но они уже утонули.

Девочка с косичками посмотрела на него долгим взглядом.

- Правильно, консервов-то не было, - подытожил чубчик.

Экскурсовод выглядела несколько смущенной:

- Э... да, путешественники прошлого часто брали с собой домашних животных. Корова обеспечивала путешественников молоком, м-да...

Дети молчали.

- И Айвазовский, будучи реалистом, отметил это на своем полотне. Но открывается эта деталь лишь внимательному глазу. Итак, дети: что же мы с вами только что изучили?

- Смерть коровы, - сказала девочка строго и потрясенно.

- Нет, я имею в виду тему занятия, - чуть сконфуженно пояснила экскурсовод и погладила девочку по голове. - Мы изучили морской пейзаж на примере великого русского художника Ивана Айвазовского.

И они пошли одеваться.

А я ходил по залам и все думал про корову. А потом полез в интернет, чтобы узнать, один ли я такой невежда, ничего про корову не знал? Оказалось, нет. Хотя корова замечена, но не многими. Зато интернет имеет свою, перепахавшую меня, версию появления животного в пучине.

Выглядит история, по предположению некоторых интернет-пользователей, примерно так: 72-летний маринист Айвазовский писал одну из своих лучших - и последних - картин. Достигнув на полотне наивысшего трагического напряжения в отображении борьбы за жизнь, престарелый художник решил, что перестарался: все, блин, в негативе. И он, чтобы снять напряжение, пририсовал корову. Разбавил чернушку. А что, прикольно: корова плывет.

Так и вижу: рисовал старик Айвазовский, сжимая кисти в руках, перекошенных артритом... так, рога подлиннее... смеялся до слез. Теперь хорошо, ненапряжно.

С тех пор незримо для многих плывет его корова по залам Русского музея, и кажется, дети, что корова нам что-то говорит. Му?

Н-н-не-е-ет!

Полная версия материала - на mamontov.club

«Комсомолка» рекомендует всем ценителям прекрасного - коллекция «Лучшие современные художники»

«Комсомолка» рекомендует всем ценителям прекрасного - коллекция «Лучшие современные художники» на shop.kp.ru и в фирменном магазине «КП» по адресу: г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23 стр. 1.

реклама 12+

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781