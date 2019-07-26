Папа Римский передал в Россию частицу Туринской плащаницы

24 июля российская оперная певица Светлана Касьян отметила свое 35-летие в компании Папы Римского Франциска. В этом году глава Римско-католической церкви впервые в истории произвел ее в Дамы Ордена святого Сильвестра за заслуги в оперном искусстве и впоследствии решил поздравить любимую исполнительницу с днем рождения лично. С тортом со свечками и с подарком. Упакован он был в небольшую коробочку, вложенную в белый пакет.

Его Светлана открыла уже после праздника и оказалась потрясена.

- Внутри была частица Туринской плащаницы. У меня нет слов, я не заслуживаю такого высокого отношения к себе со стороны Папы, но осознаю всю возложенную на меня миссию, - призналась она "Комсомолке".

Теперь Касьян намерена возвести в Москве специальную часовню и выставить в ней великую христианскую святыню для поклонения. Как для православных, так и для католиков.

Теперь Касьян намерена возвести в Москве специальную часовню и выставить в ней великую христианскую святыню для поклоненияФото: Личный архив

СПРАВКА "КП":

Туринская плащаница - льняное полотно бледно-желтого цвета длиной 4,36 м и шириной 1,1 м с отпечатками окровавленного тела. На одной половине ткани - образ мужского тела со сложенными впереди руками, на второй - его изображение со спины. Считается, что в нее Иосиф положил снятого с креста Христа. После многолетних исследований итальянские ученые подтвердили подлинность сотканной в I веке нашей эры ткани.

- Исследования доказали, что тело действительно находилось там 40 часов. Можно сказать на 95%, что плащаница подлинная. Как известно, Иисуса Христа не омыли ни одного раза, его обработали маслом. 36-40 часов если бы тело находилось в ткани – кровь плюс масло, – естественно, ткань прилипла бы. Если бы ее снимали механическим путем, то оказалось бы огромное количество следов, что ее сдирали. Ни одного такого следа мы не обнаружили. То есть результат – что тело как будто бы из нее испарилось, - рассказывала в 2011 году член исследовательской комиссии Ватикана Екатерина Синицына-Сантони. - В пользу этого говорит и контур, который виден на ткани. Ведь когда белая ткань долго находится под солнцем, она желтеет. А вот контур на плащанице – лик, руки, тело – это результат свечения. Какая сильная энергетика должна была исходить из этого тела, что образовался этот контур.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Татьяна Огнева-Сальвони, журналист, психолог (Италия): "Паломники записывались за полгода"

- Туринская плащаница с 1694 года хранится в Туринском соборе в последней часовне левого прохода, под Королевской трибуной. Ее нельзя увидеть, она законсервирована внутри специального футляра для лучшей сохранности, который в свою очередь заключен в большой металлический футляр, а тот положен в сундук. Паломники обычно молятся перед сундуком. Рядом с собором открыт Музей Туринской плащаницы, в котором представлена вся подробная информация.

Туринская плащаница - льняное полотно бледно-желтого цвета длиной 4,36 м и шириной 1,1 м с отпечатками окровавленного тела

Последняя публичная демонстрация Туринской плащаницы состоялась летом 2015 года, тогда ее выставили на два месяца в соборе, за стеклом. Длинный, извивающийся светлый проход под навесом, вдоль стен -изображения главных католических святых с историями их жизни, напутствиями, цитатами, чтобы скрасить нахождение в очереди. Впрочем, больших очередей удалось избежать, так как сначала нужно было записаться на сайте на конкретное время. А записываться начали аж за полгода до начала демонстрации. Пройдя сквозь коридор, паломники попадали в собор, а затем на помост, установленный непосредственно перед плащаницей. Она была размещена в полный свой размер под стеклом, на высоте человеческого роста. На нее можно было посмотреть не больше минуты-двух, и идти дальше, чтобы не устраивать давку. В католической традиции нет такой формы поклонения святыням как в православии - поклон и прикладывание. Можно было только смотреть издалека и ничего не трогать, за этим строго следили священники. Но даже просто лицезреть величайшую христианскую святыню было очень благодатно. Когда состоится следующая демонстрация — неизвестно. Говорят, что обычно устраивают раз в 5-10 лет. Но отдельных правил на этот счет нет. Решение принимает Папа Римский, так как официально он является владельцем плащаницы, завещанной Святому Престолу последним королем Италии Умберто II Савойским.