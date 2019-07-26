Как отправить ребенка в лагерь и не свихнуться

Я не знаю, как защитить ребенка, когда отправляю его в лагерь. Я начинаю бояться весной, когда бронирую место и вношу предоплату. И с того момента представляю, как дети пошли купаться, а мои чуть не утонули; как пошли в лес – а мои потерялись; как в Черное море приплыла белая акула; как лев сбежал из зоопарка и пришел прямо на запах творожной запеканки в лагерь, где были мои дети. Никакой Хичкок не сравнится с тем, что может накрутить себе среднестатистическая мама, отправляя ребенка в лагерь.

Практически у любой мамы, кто отправлял детей в лагерь, есть пара-тройка рассказов ужастиков. Про отравления, про ушибы и падения, про детей, которые заболели, а вожатые спохватились только на 2-3 день. Я сама забирала детей из лагеря со вшами, с гнойным конъюнктивитом, с травмами и отравлениями. И когда я возмущалась и писала жалобы, то знаете, что мне говорили другие мамы? «Скажи «спасибо», что живые и здоровые. А вот были случаи…».

Есть три непримиримые темы в огромном мире мамских чатов и блогов. Первое: когда заканчивать кормить ребенка грудью. Второе: можно ли ребенка доверять няне. Третье: надо ли ребенка отправлять в лагерь.

- Пусть ребенок отдохнет на свежем воздухе!

- А как вы проверите, в панамке он или нет? Вдруг солнечный удар.

- Там присылают фото каждый день в чат.

- А еду попробовать вам тоже присылают? А вдруг их накормят прокисшим молоком?

- Но там есть медпункт.

- Да что вы говорите?! Да в Москве не в каждой больнице есть нужные лекарства. А вы отправляете в такую глушь!

- Вожатые и воспитатели должны понимать, что ответственны за ребенка.

- Только мать может быть полностью ответственной, - заявляет «белое пальто» (Интернет мем, который характеризует человека, считающего, что он всегда прав).

«А как ты определяешь, хороший это лагерь или плохой?» - часто спрашивают меня знакомые молодые мамы. И я честно говорю: никак. Это ужасно, но вы фактически никак не сможете это сделать.

Ну, ок, есть пятерка лагерей вместе с «Артеком», куда тщательно отбирают вожатых и где с большой долей вероятностью будет безопасно.

Но что делать остальным, тем у кого нет денег на «Артек»?

Основываться на том, что этот лагерь существует давно? Ну, вот лагерь в Сямьозере существовал несколько лет. И это не уберегло от трагедии.

Проверять условия лагеря? Ну вот были казалось бы, все условия в палаточнлм лагере в Хабаровском крае.

Поверьте, мамы читают все отзывы. Смотрят, ищут, зачастую приезжают и проверяют на месте. Мы делаем столько, что сами скоро сможем объединиться и выдавать лицензию не хуже проверяющих и надзорных органов.

За несколько лет экспериментов, я составила свой «список доверия».

- отзывы и перепроверка отзывов. Если мне нравится лагерь, то я не стесняюсь и пишу людям, чьи дети там были.

- в идеале в лагере должны быть установлены камеры, чтобы я могла включить трансляцию и посмотреть.

- заранее узнать, будет ли открытый чат с вожатыми, где оперативно можно будет решать вопросы.

- узнать, забирают ли у детей телефоны. И тогда уточнить, как будет осуществляться связь.

- уточнить, кто и где готовит еду; как организовывается перевозка и любые экстремальные игры.

Вот и сейчас лето еще в разгаре. И у нас еще впереди лагерь. И это новый лагерь, куда мои дети не разу не ездили. И я уже запасаюсь лекарствами им в дорогу, бинтами, обезболивающим и всем прочим на всякий случай. Я повторяю правила безопасности, мне кажется еще немного – и я буду учить их надевать противогаз, срывать чеку с огнетушителя и проведу контрольным выезд в лес с инструкцией, как ориентироваться по солнцу и с какой стороны света растет мох. Я не уверена, что все это будет нужно в математическом лагере на море, где вообще нет леса, но я пытаюсь сделать все, что могу.

Я стараюсь не свихнуться. Но иногда я просчитываю маршруты, как можно быстро доехать до лагеря, с учетом отсутствия уже авиабилетов.

И в общем-то к государству и тем органам, что отвечает за выдачу лицензии на детские летние лагеря у меня только одно требование. Пусть они тоже делают максимум возможного.

Я была бы гораздо спокойней, если бы знала, что за малейший прокол с любым ребенком в любом детском лагере, будет учинена разборка по всей строгости. Что люди, которые организовывают лагерь, понимают всю степень ответственности и у них нет возможности избежать наказания. Что если где-то случится что-то с ребенком, то виноватых не просто накажут, а им выдадут черную метку, чтобы потом их даже близко не подпускали ни к одному детскому учреждению, даже дворником.

Я была бы спокойней, если бы знала, что чиновники, МЧС-овцы, врачи и не знаю, кто там еще в этой цепочке, не берут взяток за открытие детского лагеря. Чтобы тем, кто думает в легкую заработать на детях, эта попытка встала бы поперек горла и чтобы статьи УК им снились бы по ночам. Чтобы дети перестали быть бы синонимом «легких денег» для тех, кто пользуется неопытностью родителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правительство Хабаровского края закроет лагерь «Холдоми», где из-за пожара погибли дети

Лагерь «Холдоми», ставший местом страшной трагедии, будет закрыт. Такое решение приняла министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова. Она прервала командировку, поздним вечером 23 июля вылетела из Москвы, и сегодня прибыла в Холдоми. (подробности)

«Вожатые находятся в шоке, их нельзя допускать до работы с детьми» - психолог о персонале детского лагеря «Холдоми»

Главная цель инспекции – не допустить повторения беды. Напомним, в ночном пожаре в детском палаточном лагерепогибли четыре ребенка – три девочки и мальчик. (подробности)

«Негорючие» палатки лопались, как огненные шары: начальник лагеря о пожаре в «Холдоми» в Хабаровском крае

В соцсетях появились сообщения о том, что дети спали без присмотра, а вожатые, когда узнали о ЧП, бросились тушить имущество вместо того, чтобы заниматься эвакуацией детей. Начальник палаточного городка. (подробнее)