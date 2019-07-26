В Одинцове собаки породы Кане-Корсо напали на девушку и прокусили ей подбородок

Жители подмосковной Немчиновки бьют тревогу и боятся выходить на улицу. Всему виной участившиеся случаи нападения собак на животных и даже на людей. В лесу, расположенном недалеко от СНТ "Выбор", семейная чета (Лилия и Александр) по очереди выгуливает двух собак породы Кане-Корсо. Эти - животные потомки древнеримских боевых собак, которых использовали в качестве травильных собак-гладиаторов. Этих самых псов пара выгуливает без намордников и поводков, а те то и дело нападают на питомцев местных жителей. Ситуация так бы и осталась в рамках небольшого конфликта между соседями, если бы животные не стали нападать и на людей.

— 17 июня я как обычно гуляла с собакой, вдруг на него налетел этот огромный пёс, вцепился ему в шею. Я не знала, что делать, хозяина нигде не было видно. Как только этот пес разжал челюсти, я схватила своего на руки. И тогда эта псина стала прыгать уже на меня и в один момент вцепилась мне в лицо. Мне было ужасно страшно, и никто не мог мне помочь, — вспоминает Надежда.

После нападения женщина обратилась в больницу, врачи наложили швы и сказали, что Надежде очень повезло. Одна из ран расположена очень близко к артерии, пара миллиметров и всё могло бы закончиться для женщины плачевно. Её питомцу тоже здорово досталось. После этого случая Надежда боялась гулять в прежнем месте и написала заявление в полицию, среди соседей она нашла и других пострадавших от этих Кане-Корсо. Одним из них оказался хозяин лабрадора Алексей, он тоже к тому времени собирал информацию для обращения к правоохранителям.

Жители подмосковной Немчиновки бьют тревогу и боятся выходить на улицу. Всему виной участившиеся случаи нападения собак на животных и даже на людей

— Мне рассказывали люди, живущие рядом с этой семьёй, что первым, на кого напал младший кобель, оказалась их же первая собака. Потом были нападения на овчарку и даже алабая. На моего лабрадора напали в том же лесу. Потом я узнал, что на Надежду напали дважды за три дня. И это наверняка не все случаи. На просьбы надеть намордники и возместить ущерб хозяева не реагируют, – рассказал КП Алексей.

Дошло до того, что многие жители увозят своих питомцев на машинах за несколько километров от посёлка, чтобы погулять и избежать нападений. Обращения в полицию не дало никаких результатов. А прокуратура и вовсе рекомендовала пострадавшим обратиться за помощью к юристам на платной основе. А воз и ныне там.

Сама же владелица собак рассказала КП, что все просто наговаривают на ее дружелюбных псов. Максимум, не ладили с другими собаками, погавкали, да и только. По словам Лилии, все эти травмы питомцев и уж тем более людей просто-напросто выдумка.