Англичане едут на ретро-машине в Японию: "Мы боялись суровых русских дорог, но надеемся успеть на Чемпионат по регби"

Идея ехать на 82-летнем автомобиле из Англии в Японию на Чемпионат мира по регби может показаться безумной. Но англичанин, который на нее решился, так не думает. За спиной уже остались Санкт-Петербург и Тверь, а уже сегодня он доехал до Москвы. Кристофер Блейк с сыном и супругой решили посетить столичный стадион ВЭБ Арена. На газон они заехали прямо на ретро-автомобиле Austin-7, который имеет прозвище "Малютка Остин". Белая машина 1939 года выпуска уже получила иной окрас - флаг России.

- Путешествие только началось, до Санкт-Петербурга мы добрались на пароме. И вот продолжаем ехать по России, - рассказывает англичанин Кристофер Блейк.

- Вас отговаривали от этой идеи. Почему? - спрашиваю.

- На Родине нас отговаривали от поездки, пугали суровыми русскими дорогами и непредсказуемыми погодные условия. Скажу, что некие проблемы я уже встретил, но их больше не с дорогами, а с водителями грузовиков, немного хамят. Но от этого даже интереснее ехать. А вот ваша платная трасса Санкт-Петербург-Москва шикарная, ничего подобного нет в Англии.

Кристофер Блейк с сыном и супругой решили посетить столичный стадион ВЭБ АренаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кристофер Блейк очень любит регби, ретро-автомобили и Россию. И вот это большое приключение объединяет все сразу. Сам Кристофер является тренером английской команды по регби, его сыновья профессиональные игроки, машину Austin-7 он купил пять лет назад за 20 тысяч стерлингов (около 1,5 млн рублей) и Россию он любит со времен СССР.

- Я был в СССР маленьким мальчиком в 1966 году, смотрел Чемпионат регби по черно-белому телевизору, тогда в магазинах ничего не было. Всегда хотел вернуться. Два года назад стал планировать эту поездку - хочу проверить свою машину, добраться на матч открытие Чемпионата мира по регби, 20 сентября будут играть Россия-Япония и посмотреть Россию, - говорит Кристофер Блейк.

- Как вам Москва? - спрашиваю.

- Очень красиво. Город намного чище, чем Лондон.

Но больше Кристофер рассказывал о машине. Таких выпустили в Англии всего 300 тысяч штук, в 1924 году они были "народными" машинами, так как стоимость была довольно бюджетная.

За спиной у путешественников уже остались Санкт-Петербург и ТверьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Запчасти, двигатели от Austin-7 в советские годы покупал СССР. На сколько мне известно, на их основе были созданы бронеавтомобили и они стали одним из символов революции. На таком выступал даже Владимир Ленин. Мы видели эту машину в питерском музее, - говорит Кристофер Блейк.

Ехать вместе с Блейком планировали еще два друга на таких же машинах, но из-за страха, что их авто сломаются по пути, а эксклюзивные запчасти придется ждать по почте из Англии, отказались. Но Кристофер нашел в России службу, которая готова эвакуировать его из любой точки.

- Машины технической помощи и эвакуаторы РАМК готовы будут в любой момент прийти на помощь уникальному представителю британского автопрома. Главная наша задача быть рядом и своевременно осуществить эвакуацию. Мы сможем это сделать в любом городе, вплоть до Владивостока, а оттуда Кристофер планирует добраться до Японии на пароме, - рассказали в федеральной службе помощи на дорогах "Русский АвтоМотоКлуб".

Кристофер еще тот азартный старичок. Взял зубную щетку, пару футболок и брезент, чтобы накрыть машину во время дождя. Непогоду в Санкт-Петербурге он уже видел, дважды обломался, но по-прежнему, воодушевлен. Чувствует себя на 21 год, хотя англичанину 68 лет. Ежедневно он едет по 6 часов со скоростью 60 км/ч, ночует в гостиницах. И готов потратить на это путешествие около 500 тысяч рублей.

- Я надеюсь, что успею по "Бабушке-маме" (так он называет Россию) доехать к открытию Чемпионата мира по регби 2019, мне нужно попасть на матч 20 сентября, когда будут играть Россия и Япония. Болеть я, конечно, буду за Россию, но команде нужно хорошо подготовиться, - сказал Кристофер Блейк.