Пора разработать стратегию развития Арктики до 2035 года

Это предусматривает соглашение, заключенное вчера между ПОРА и Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Эксперты ПОРА войдут в состав рабочих групп по самому широкому кругу вопросов развития АЗРФ, включая реализацию совместных проектов, участие в проектах администраций регионов, в проектах компаний, поддержку общественных инициатив и научных исследований. ПОРА также займется интеграцией результатов работы экспертного сообщества и представлением предложений по развитию российской Арктики общественности.

«Мы приступили к подготовке новой стратегии развития Арктической зоны РФ. Стратегия определит будущее российской Арктики на 15 лет вперед. Именно поэтому она не может готовиться кулуарно, в московских кабинетах, а должна создаваться совместно с регионами, муниципалитетами, гражданским обществом, широким кругом экспертов. Мы договорились с Проектным офисом развития Арктики (это, на мой взгляд, сегодня одна из самых продвинутых экспертно-аналитических площадок), что на его базе, в том числе в сети Интернет, мы запустим широкое и открытое обсуждение предложений в новую стратегию», — прокомментировал подписание соглашения Александр Крутиков, зам.министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Наша миссия состоит в распространении информации о положении дел в Арктике. Ее развитие является тем локомотивом, который способен потянуть за собой улучшение качества жизни людей не только на арктических территориях, но и на субарктических и вообще во всех регионах России. И ПОРА мобилизует интеллектуальный потенциал экспертного сообщества регионов и компаний, ученых, неравнодушной общественности для обсуждения будущей стратегии развития. В ближайшее время будет запущен цифровой портал, посвященный стратегии развития Арктики до 2035 года, который уже практически готов. Предложения от общественности и экспертов мы будем проверять на жизненность на местах — проведем заседания нашего дискуссионного клуба в арктических регионах», — сказал Борис Тарасов, генеральный директор Проектного офиса развития Арктики.