2019-07-26T14:28:27+03:00
Экономика

Пора разработать стратегию развития Арктики до 2035 года

Проектный офис развития Арктики (ПОРА) станет базовой площадкой для разработки стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года
Семен КОСОВ
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой ПОРА.Фото предоставлено пресс-службой ПОРА.
Изменить размер текста:

Это предусматривает соглашение, заключенное вчера между ПОРА и Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Эксперты ПОРА войдут в состав рабочих групп по самому широкому кругу вопросов развития АЗРФ, включая реализацию совместных проектов, участие в проектах администраций регионов, в проектах компаний, поддержку общественных инициатив и научных исследований. ПОРА также займется интеграцией результатов работы экспертного сообщества и представлением предложений по развитию российской Арктики общественности.

«Мы приступили к подготовке новой стратегии развития Арктической зоны РФ. Стратегия определит будущее российской Арктики на 15 лет вперед. Именно поэтому она не может готовиться кулуарно, в московских кабинетах, а должна создаваться совместно с регионами, муниципалитетами, гражданским обществом, широким кругом экспертов. Мы договорились с Проектным офисом развития Арктики (это, на мой взгляд, сегодня одна из самых продвинутых экспертно-аналитических площадок), что на его базе, в том числе в сети Интернет, мы запустим широкое и открытое обсуждение предложений в новую стратегию», — прокомментировал подписание соглашения Александр Крутиков, зам.министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Наша миссия состоит в распространении информации о положении дел в Арктике. Ее развитие является тем локомотивом, который способен потянуть за собой улучшение качества жизни людей не только на арктических территориях, но и на субарктических и вообще во всех регионах России. И ПОРА мобилизует интеллектуальный потенциал экспертного сообщества регионов и компаний, ученых, неравнодушной общественности для обсуждения будущей стратегии развития. В ближайшее время будет запущен цифровой портал, посвященный стратегии развития Арктики до 2035 года, который уже практически готов. Предложения от общественности и экспертов мы будем проверять на жизненность на местах — проведем заседания нашего дискуссионного клуба в арктических регионах», — сказал Борис Тарасов, генеральный директор Проектного офиса развития Арктики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Северных мастеров приглашают принять участие в онлайн-проекте "Хранители Арктики"
Проектный офис развития Арктики (ПОРА) и Ассоциация деятелей культуры для поддержки и развития талантливой молодежи при участии Совета Федерации и Федерального агентства по делам национальностей запустили сайт хранителиарктики.рф
Новости 24
Россия требует от Украины вернуть задержанный танкер
МИД РФ: Россия будет добиваться возвращения задержанного СБУ танкера
Nord Stream 2 просит суд ЕС отменить дискриминационные меры
Украинские военные испугались зеленого свечения со стороны России
«Говорят, это политика, но почему я должна жертвовать своей работой?» Теннисистка Светлана Кузнецова - об отказе в визе в США
Девочка, у которой в Раменском на глазах убили маму, находится в больнице
Рогозин: проливные дожди мешают строительству космодрома Восточный
Эксперт назвал глупой идею США заморозить поставки С-400 в Турции
Маск опубликовал видео «прыжка» прототипа межпланетного корабля Starship
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25%
Россия и дальше будет поставлять Украине газ
Эксперты назвали самые популярные марки китайских автомобилей
Леопард утащил спящего мужчину из дома и съел его ногу
Эрдоган: санкции США не помешают Анкаре обеспечить безопасность страны
Шимпанзе откусила руку смотрителю на глазах у посетителей зоопарка
В Мюнхене 150 полицейских ищут исчезнувших россиянок
Китайский мальчик нашел 11 яиц динозавров
Члены экипажа российского судна не знали о прошлом танкера, на котором работали
В союзе страховщиков объяснили про новые страховые платежи в квитанциях ЖКХ
Капитан танкера Nika Spirit, задержанного СБУ, рассказал об обысках на судне
Знаменитый русский ученый сломала ногу в московском метро, упав с лестницы
В США объяснили выступление Трампа на фоне двуглавого орла
В Раменском мужчина выколол своему приятелю ножом глаз из-за мелкой ссоры
Видео задержания мужчины, зарезавшего молодую мать в Раменском, опубликовало МВД
ЦБ отозвал лицензию у «РАМ банка»
Ревнивец, зарезавший молодую мать в Раменском, уже имел судимость за оружие
Теракт в столице Чили: ранены восемь полицейских