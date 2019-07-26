Приют для собак «Поводог» провёл в Сочи необычный праздник выпускников

В этот день было шумно и весело: праздник, который собрал около двухсот гостей, стал акцией в поддержку животных из приютов. Сочинский «Поводог» был открыт фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело» в 2014 году накануне XXII зимней Олимпиады. Городские власти тогда были озабочены решением проблемы бродячих животных. Что-то надо было делать, но что? Как вспоминают в фонде, им говорили: «либо вы забираете всех собак из Олимпийской деревни, либо мы их застрелим».

Животных надо было спасать. И вскоре рядом с Сочи, в селе Барановка появился «Поводог».

Фото из Instagram предпринимателя

Участие Олега Дерипаски в спасении собак вполне закономерно, учитывая его любовь к животным — в московском доме предпринимателя живут пять собак, в усть-лабинском — семь.

В сочинском приюте накануне Олимпиады крышу над головой обрели около сотни собак, многие из них нашли новых хозяев. Одним из первых «выпускников» приюта стала Альфа, которую новый хозяин забрал в США.

- Я провел несколько месяцев на стадионе «Фишт», работая над подготовкой к церемонии открытия Олимпиады, и мое сердце разрывалось, когда я видел бездомных собак, скитавшихся по Олимпийскому парку в поисках еды и крыши над головой. В Рождество все они исчезли. Я не питал иллюзий о том, что с ними стало, но когда узнал, что приют «Поводог» спас множество собак, решил заглянуть к ним, -вспоминает житель Лас-Вегаса Ден Собел (житель Лас-Вегаса Ден Собел — в вёрстке что-то со шрифтом),- Альфа сразу же привлекла мое внимание: она стояла на задних лапах, уткнувшись носом в сетку, и тянулась к людям. Я спросил, почему она, одна из немногих подопечных приюта, делила клетку с другой собакой. Мне ответили, что их подобрали вместе, и они не хотели расставаться. Для второй собаки уже нашлись хозяева, тоже из США, поэтому я решил забрать Альфу, чтобы они были ближе друг к другу.

За пять лет работы приюта его сотрудники устроили в новые семьи 800 собак. В этом году «Поводог» решил отблагодарить хозяев своих бывших подопечных и организовать для них весёлый семейный праздник. «Поводог» поддерживает связь с новыми семьями своих питомцев, и в прошлую субботу приветы и поздравления летели в приют со всего мира.

Новые хозяева подопечных приюта с радостью откликнулись на приглашение собраться на праздник. Фото: пресс-служба фонда «Вольное Дело».

Праздник в Кооперативном сквере продолжался весь день. Здесь работал собачий салон красоты, где питомцев стригли и причесывали. Дети раскрашивали большое полотно с изображениями собак, делали памятные значки с символикой приюта и участвовали в конкурсе «скажи десять комплиментов своему питомцу». Взрослые консультировались с профессиональным кинологом - как воспитывать питомцев.

Фото: пресс-служба фонда «Вольное Дело».

Организаторы праздника рассказывали гостям, почему животные из приютов становятся настоящими членами семьи, а многочисленные выпускники подтверждали это своим дружелюбием, общительностью и воспитанностью.

Всех, кто заинтересовался происходящим, приглашали на организованную тут же фотовыставку питомцев приюта «Будущие выпускники» — гости сразу же переименовали её в «ПовоДогвартс». На празднике можно было узнать о том, как приехать в приют для знакомства с собакой, что нужно для того, чтобы забрать ее домой и как стать волонтёром приюта.

Сейчас в сочинском приюте «Поводог» живёт 270 собак — и все ждут встречи с новыми хозяевами. Фото: пресс-служба фонда «Вольное Дело».

Кульминацией праздника стало награждение гостей почетными грамотами «Человек года по версии приюта Поводог» и совместная фотосессия хозяев и их собак.

Фото: пресс-служба фонда «Вольное Дело».

«Поводог» планирует регулярно проводить такие праздники не только в Сочи, но и в других городах, где фонд «Вольное дело» построил приюты — Красноярске, Иркутске, Абакане и Наро-Фоминске. В этом году шестой приют откроется в Краснодарском крае.

Все они оснащены современным оборудованием, в них работают кинологи и зоопсихологи, при многих есть ветеринарные клиники. Миссия приютов — сформировать в обществе культуру доброго, цивилизованного и ответственного отношения к животным. Ну а главная задача – найти своим подопечным любящих и заботливых хозяев.