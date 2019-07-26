В Центробанке назвали три причины понижения ключевой ставки

Совет директоров ЦБ в пятницу снова снизил ключевую ставку. Если в июне она опустилась с 7,75% до 7,5% годовых, то на этот раз регулятор сделал еще один шаг в ту же сторону - ставка упала до 7,25% годовых. В Банке России назвали сразу несколько причин такого решения.

1. Низкая инфляция

В конце прошлого года в ЦБ боялись, что в январе-феврале в стране произойдет резкий скачок цен. Правительство приняло решение поднять НДС с 18 до 20%, а этот налог влияет на стоимость почти всех товаров и услуг. Поэтому ключевую ставку осенью даже подняли - с 7,25% до 7,75% годовых. В итоге инфляция оказалась ниже ожиданий и теперь ЦБ последовательно вернул статус-кво. Рост цен за последний год составил 4,6%, а это очень близко к цели, которую давно ставит регулятор - довести инфляцию до 4%.

2. Уменьшение ставок в других странах

Страны Запада продолжают смягчать свою денежно-кредитную политику, то есть держат ставки на минимальных уровнях. В еврозоне ставка равна нулю. А в США пару лет назад начали потихоньку поднимать учетную ставку, но теперь решили тоже пойти обратным путем. На ближайшем заседании Федеральной резервной системы, как предполагает большинство заокеанских аналитиков, ставка опустится с 2,5 до 2,25% годовых. В таких условиях российский ЦБ получил дополнительный стимул к снижению ключевой ставки.

3. Плохая активность в России

Наша экономика растет очень медленно. Даже ниже и без того пессимистичных ожиданий Минэкономразвития. По итогам года рост составит чуть больше 1%. Для сравнения, даже развитые страны Запада показывают средний рост в 2 - 3%, а развивающиеся экономики (например, Китай и Индия) растут на 5 - 7%. Поэтому снижение ставки должно способствовать разгону инвестиционной активности.

Напомним, от ключевой ставки, которую устанавливает ЦБ, зависит стоимость кредитов в коммерческих банках: как для граждан, так и для бизнеса. Чем она ниже, тем дешевле заемные деньги в экономике. Сама же ключевая ставка позволяет регулировать инфляцию и курс отечественной валюты. Чем она выше, тем ниже рост цен и дороже рубль.

Для большинства аналитиков решение ЦБ сюрпризом не стало. Представители главного финансового регулятора страны уже несколько месяцев намекают, что готовы смягчать денежно-кредитную политику. Мол, ситуация внутри страны и на внешних рынках подходящая, а риски минимальны. Прогноз на ближайшее время тоже положительный.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», - говорится в сообщении Центробанка.

Следующее заседание совета директоров ЦБ запланировано на 6 сентября. На нем возможно очередное понижение ставки. Как предполагают эксперты, до конца года ключевая ставка может опуститься еще - до 6,75 - 7% годовых. А в дальнейшем ЦБ хочет довести ее до так называемого нейтрального уровня - «инфляция + 1,5 - 2%». При текущем росте цен это означает, что через год ставка может опуститься до 5,5 - 6% годовых.

Ставки по кредитам в коммерческих банках от ключевой ставки зависят практически напрямую. Особенно ипотека. В прошлом году из-за роста на 0,5% жилищные кредиты почти сразу же подорожали. Поэтому в ближайшие месяцы можно ждать, что ипотека снова начнет дешеветь.

ГРАФИКА

Как менялась ключевая ставка в последние два года

Месяц Уровень (% годовых)

Июль 2017 9

Сентябрь 8,5

Октябрь 8,25

Декабрь 7,75

Февраль 2018 7,5%

Март 7,25

Сентябрь 7,5

Декабрь 7,75

Июнь 2019 7,5

Июль 7,25

По данным Банка России.