Последствия повышения НДС на пальмовое масло: подорожают сладости и молочка

Вчера Совет Федерации следом за Госдумой проголосовал за отмену льготной ставки НДС на пальмовое масло. Если сейчас за сырье платят 10 процентов, то будут все 20. Логика властей простая: у пальмового масла репутация вредного продукта, так зачем его рублем поддерживать. А дополнительную прибыль можно потратить на развитие отечественной молочной отрасли.

Только вот еще ни одно повышение НДС не обходилось без роста цен. И этот раз не станет исключением.

Пальмовое масло популярно в кондитерской отрасли. Правда, в торты его не кладут. Из дешевого сырья производят жиры самого разного назначения, например, маргарин и спред. А уже они идут в конфеты и прочие сладости в качестве эквивалента масла какао. Производители уже говорят, что найти адекватную замену пальмовому маслу в такой же ценовой категории будет очень сложно. А значит, рост цен неизбежен.

- Продукты подорожают не ровно на десять процентов, на которые увеличивается налог. Скорее всего, рост цен будет меньше, но достигнет нескольких процентов, - считает исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. - Конечно, повышение НДС будет заложено в стоимость продукта. Плюс наверняка сыграет психологический эффект: торговые сети поднимут цены на полки — хотя прямого влияния НДС на них не оказывает.

Продукция с пальмовым маслом составляет порядка 15 процентов от всей «молочки» на российских прилавках. Причем это самые дешевые товары, ведь с молочным жиром сыр или масло окажутся чуть ли не в два раза дороже.

- Повышение цен будет очень чувствительным для покупателей, потому что затронет тех, кто и так считает каждый рубль. Для них лишние пять процентов в стоимости товара — уже ощутимо, - сказал Мальцев. - Скорее всего, люди просто станут реже покупать такие продукты.

Почувствовать изменения покупатели смогут не сразу. Мало принять поправки в Налоговый кодекс, что уже сделали депутаты и сенаторы. Правительству предстоит исправить собственное постановление, в котором перечислены импортные товары со льготной ставкой НДС. По словам экспертов, на эту бумажную волокиту уйдет около полугода.

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