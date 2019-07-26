2019-07-26T17:10:43+03:00
Общество

Где взять второе дыхание: В Санкт-Петербурге запустили проект борьбы с эмоциональным выгоранием

Сотрудников организаций, чья работа связана с помощью другим, учат заботиться о себе и беречь внутренние ресурсы
Майя ВОРОБЬЕВА
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Курс по предотвращению эмоционального выгорания «Второе дыхание» проводится в Санкт-Петербурге. Фото: Центр «Форсайт»Курс по предотвращению эмоционального выгорания «Второе дыхание» проводится в Санкт-Петербурге. Фото: Центр «Форсайт»
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Согласно опросам социологов, лишь 7% россиян никогда не испытывают напряжения на работе. Наша страна входит в список самых стрессовых. Постоянное давление может легко привести к эмоциональному выгоранию: когда мотивации работать и желания добиваться каких-то новых вершин практически нет, когда коллеги и клиенты раздражают даже без видимой причины. Это сложное психологическое состояние, выбраться из такой эмоциональной ямы без какой-либо помощи нелегко. Куда эффективнее вообще не доводить до подобного, уверены психологи.

«Центр психологической помощи и социальной адаптации, поддержки добровольчества и профессионального развития специалистов помогающих профессий «Форсайт» придумал масштабную программу борьбы эмоциональным выгоранием у жителей Санкт-Петербурга. Осуществить проект «Второе дыхание» помогли средства президентского гранта.

На индивидиуальных и групповых встречах психологи учат находить внутренние ресурсы для преодоления эмоционального истощения. Фото: Центр «Форсайт»

На индивидиуальных и групповых встречах психологи учат находить внутренние ресурсы для преодоления эмоционального истощения. Фото: Центр «Форсайт»

Центр занимается подобной деятельностью уже восемь лет. На счету у него больше 1800 консультаций, проведенных с тремя десятками организаций. Сам проект «Второе дыхание» стартовал в 2017 году, и поначалу его целевой аудиторией были сотрудники некоммерческих организаций. Однако теперь к ним прибавились и представители государственных учреждений: хосписов, школ, домов молодежи. Ведь сложнее всего эмоциональное истощение переносят люди, чья трудовая деятельность предполагает оказание помощи другим.

Курс «Второе дыхание» разделен на четыре этапа. Первый – это лекции и занятия с участниками, как в аудиториях, так и удаленные. В рамках этой части программы проведен форум «Когда силы закончились, а работа осталась». На втором этапе представители организаций проходят двухдневный интенсив, во время которого учатся замечать признаки выгорания у подчиненных и коллег, осваивают инструменты профилактики. Третья часть проекта – онлайн-сопровождение, получить которое могут в том числе и жители других регионов. Дважды в неделю им дают специальные задания, которые можно выполнять в любое удобное время. Эта часть курса проходит под пристальным контролем психологов, которые оказывают участникам поддержку. Во время четвертого этапа и рядовые сотрудники, и руководители организаций участвуют в групповых и индивидуальных встречах со специалистами, учатся на ежедневной основе применять новые правила.

Форум "Когда силы закончились, а работа осталась"..Центр "Форсайт".

Главное, чему Центр «Форсайт» пытается научить участников программы: беречь себя и свое здоровье, находить равновесие между личной жизнью и работой, не позволять одному вмешиваться в другое.

— Среди тех, кто активно участвует в курсе, можно заметить изменение убеждений, связанных с отношением к работе, – рассказывает директор Центра «Форсайт» Рената Трубачева. — Например, некоторые участники сначала остро реагируют на идею: «Сначала позаботиться о себе, потом о других», говоря, что мы работаем в помогающей профессии и должны помогать. И если это миссия специалиста, то как можно отказывать в помощи?! Но потом они находят решение, и осознают, что все-таки они имеют право на восстановление своих ресурсов, на личную жизнь и границы.

Марафон по борьбе с эмоциональным выгоранием проводится под девизом: «Отдать работе всё и сгореть или позаботиться о себе и зажечь? Это твой выбор!». Авторы проекта рассчитывают, что вся программа в итоге охватит 50 тысяч человек. В результате десятки организаций получат более здоровую атмосферу в коллективе и сотрудников, которые будут работать эффективнее и творчески подходить к стоящим перед ними задачам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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