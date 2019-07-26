«Удивительные достопримечательности» отыскали активисты в малых городах Урала

Малые города в России – настоящая находка для пытливого туриста. Если изучить такой городок или поселок как следует, можно услышать удивительные легенды, найти необычные достопримечательности, попробовать уникальные блюда, которые готовятся только там. Вот только для современного человека информации, которой нет в интернете, по сути не существует. И потому самобытная и прекрасная культура таких мест почти не привлекает туристов.

Чтобы исправить это положение на Урале осуществили проект «Удивительные достопримечательности». Идею его претворили в жизнь благодаря президентскому гранту. В рамках этой программы для работников сферы туризма из малых городов и поселков Свердловской области провели обучающие лекции и мастер-классы. Их учили создавать интересный контент о туристических маршрутах и выкладывать его в интернет, рекламировать достопримечательности в соцсетях.

Программа охватила десять уральских городков и поселков: Кировград, Красноуфимск, Нижние Серьги, Сухой Логй, Верхний Тагил, Нижняя Салда, Реж, Бисерть, Арти, Билимбай. Причем параллельно с образовательной частью авторы проекта сбирали информацию о каждом населённом пункте, которая будет полезна туристу. Так удалось создать интерактивную карту, на которой обозначены все заслуживающие внимания природные и исторические достопримечательности, где можно найти адреса музеев, номера телефонов гидов, ремесленников, фермеров.

Активными участниками проекта стали 350 человек Фото: Марина Чеботарева

Чтобы рекомендации не были голословными, участники проекта после мастер-классов отправлялись изучать и фотографировать музеи, храмы, природные красоты. Чтобы успеть как можно больше, команда даже делилась на две или три группы, и отправлялась по разным направлениям.

Зато описания каждого населенного пункта, где проводилась программа, теперь есть в единой базе. Для них создали спецраздел на сайте «Наш Урал» - там собраны обзорные статьи, которые подготовили местные жители, участники проекта. Благодаря этой работе суточная посещаемость портала выросла более чем в три раза – две с половиной сотни материалов о малых городах уже прочитали десятки тысяч человек.

- Участники мастер-классов охотно делились имеющимися материалами о туристических объектах, и эти материалы продолжают поступать до сих пор. В большинстве своем информация, поступающая от участников проекта — это эксклюзив, - рассказывает один из авторов проекта, Марина Чеботаева, - Предложенная помощь портала «Наш Урал» в целях формирования полноценного комплексного туристического продукта, который необходим для продвижения малого города или поселка, как туристической дестинации, оправдала себя.

Таким образом, цель проекта почти с самого старта проекта стала расширяться: помимо образовательной составляющей у авторов появились задачи популяризации достопримечательностей малых городов и поселков, составление полезных материалов для путешественников, развитие внутреннего туризма. Активными участниками программы стали 350 человек. Но останавливаться на этих показателях волонтеры не собираются. Теперь в планах – написание и публикация книги «Малые города - большие достопримечальности».