Коллекторы больше не будут выколачивать долги за ЖКХ

Президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать коллекторам долги по ЖКХ. Ранее поправки в законодательство приняли Госдума и Совет Федерации.

Для чего это сделано? Во-первых, чтобы оградить граждан, которые в силу обстоятельств просрочили платежи за квартиру, от назойливого, а порой хамского внимания профессиональных выбивальщиков долгов.

- Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы, - отмечал перед принятием закона председатель Госдумы Вячеслав Володин.

А во-вторых, услуги коллекторов не бесплатны. А значит, именно на их зарплату уходила бы часть долгов за ЖКХ. В то время как государству важно, чтобы население оплачивало именно коммунальные ресурсы, а не работу посредников.

Теперь коммунальные долги могут требовать только управляющие (ТСЖ, ЖСК, управляющие компании) и ресурсоснабжающие (например, водоканал) организации.

Также закон запрещает распределять долги между другими собственниками дома.