2019-07-26T19:44:28+03:00
Общество

Насилие должно оставаться клеймом на человеке, который ударил женщину

Известная журналистка и телеменеджер Тина Канделаки призывает помочь тем, для кого дом — это не крепость, а источник угрозы
Тина КАНДЕЛАКИгенеральный продюсер "Матч ТВ"
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Неприемлемость любого применения силы в семье должна стать константой нашего сознания.Неприемлемость любого применения силы в семье должна стать константой нашего сознания.Фото: EAST NEWS
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В понедельник в утреннем эфире Радио "Комсомольская правда" мы с Максимом Шевченко обсуждали тему домашнего насилия. Скажу прямо: учитывая ее масштаб в нашей стране, она требует освещения не только по громким поводам, вроде истории сестер Хачатурян. В единичных случаях истории непрекращающихся избиений кончаются арестом или смертью агрессора, а истории про смерть жертвы всё так же регулярны. Одна из последних — это убийство ушедшей от насильника матери троих детей в Челябинской области, которое произошло в начале июля.

Когда в знак борьбы с насилием один из брендов подрисовал синяк фотомодели, аудитория в Сети стала возмущаться, что насилие выглядит отнюдь не так, и Сеть наполнилась фотографиями с реальными синяками, порезами и переломами. Одним словом — средневековье, которое царит и в наши дни.

Неприемлемость любого применения силы в семье должна стать константой нашего сознания. Меня по-настоящему пугает статистика, согласно которой около половины всех женщин сталкиваются с эпизодами физического насилия (оставляем за скобками психологический абьюз, который тоже повсеместно распространен), при этом около 80% женщин после этого сохраняют отношения с мужчиной, которого иначе как насильником не назовешь.

Романтизация насилия, вроде кажущихся сексуальными разборок мистера и миссис Смит, не имеет ничего общего со страхом и беззащитностью, испытываемых женщинами, которых избивает их партнёр. В этих отношениях нет никаких стоп-слов, никакого равноправия и желания испытать запретное удовольствие от боли — только унижение и животный страх.

Моя позиция по этому вопросу крайне проста: если ваш партнёр единожды позволил себе распустить руки, он не заслуживает никакого второго шанса. Потакать насильнику, прощая его, — это открывать путь к новым побоям. После первого же случая нужно либо выйти в дверь к жизни, полной чувства собственного достоинства, либо закрыть ее перед лицом этого человека и вычеркнуть его из своей жизни.

Насилие должно оставаться клеймом на человеке, который позволил себе ударить женщину. Только формируя нулевую толерантность и адекватное законодательство, противодействующее физическому насилию, мы сможем поменять ситуацию у десятков тысяч женщин, для которых дом — это не крепость, а источник угрозы. Петицию за принятие закона против домашнего насилия подписали уже более 600 тыс. человек, а недавно закон поддержала Валентина Матвиенко. Сделайте это и вы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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