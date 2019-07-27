Открытие ученых: Смартфоны увеличивают риск ожирения на 43%

Количество произведенных смартфонов недавно превысило, как это модно сейчас говорить, психологически важную отметку в 7,9 миллиарда устройств. А важна она, потому что теперь количество аппаратов превышает количество жителей, населяющих планету Земля. Смартфоны стали неотъемлемой частью человеческой жизни, с их помощью, мы работаем, совершаем покупки, общаемся, играем, узнаем о событиях в мире, смотрим кино… Однако, выяснилось, что и у этой «волшебной палочки» есть два конца.

Ученые медицинского факультета Университета Симона Боливара в Колумбии провели исследование, в котором приняло участие 1060 студентов. Врачей интересовала связь между состоянием здоровья молодых людей и тем, насколько интенсивно они используют гаджеты. Оказалось, что у парней и девушек, которые «сидели» в смартфоне 5 и более часов в день, риск заработать ожирением возрастал на 43%. Это объяснялось тем, что такие студенты в два раза чаще были склонны вести нездоровый образ жизни, а именно - питаться фастфудом, злоупотреблять слабостями, газированными напитками. Кроме того, у них была значительно снижена ежедневная физическая активность.

- Излишне тесная дружба со смартфоном подталкивает его хозяина к сидячему образу жизни, что вместе с вредными пищевыми привычками увеличивает риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, различных видов рака, заболеваний опорно-двигательного аппарата и в конечном счете ведет к наступлению преждевременной смерти, - говорит ведущий автор исследования доктор Мирари Мантилья-Моррон, специалист по сердечно-легочной и сосудистой реабилитации. - Важно, чтобы пользователи осознавали: хотя мобильные технологии, несомненно, привлекательны и помогают решить множество разнообразных задач, они сопряжены с серьезным риском для здоровья.

Данные этого исследования были озвучены на днях на ежегодной конференции Американского колледжа кардиологии, который проходил в колумбийском городе Картахена. Любопытно, что результаты этой работы точно повторяют выводы другого более масштабного исследования, в котором приняло участие около 25 тысяч подростков в США. Там фигурировали те же цифры: более 5 часов в день работы со смартфоном на 43% повышали риск избыточного веса. При этом американское исследование выявило любопытную закономерность: подавляющее число смартфоновых «наркоманов» (а именно 79%) каждую ночь спали меньше 8 часов, которые рекомендованы подросткам для ночного отдыха. А, как известно, недосыпание тесно связано с набором лишнего веса.

Эти исследования усиливают позиции сторонников ограничения доступа подростков к гаджетам. Споры по этому поводу ведутся с самого начала цифровой революции. Но во-первых, зависимостью от смартфонов страдают не только подростки, но и взрослые. А во-вторых, как отобрать устройство из детских рук, когда в нем у подростка заключена половина жизни?