Что может помешать россиянам получать 160 тысяч в месяц работая на освоении Арктики

АРКТИКА — НОВЫЙ КОСМОС

Правительство подготовило законопроект о государственной поддержки предпринимательства в Арктике. Уже осенью его начнет рассматривать Госдума.

Документ этот примечателен тем, что по сути рисует картину будущего для целого региона. Ожидается, что 6,7 триллиона рублей инвестиций в русскую Арктику дадут невиданный толчок экономическому развитию региона. А там, где бурно растет экономика, улучшаются и условия жизни людей. Дороги, дома, коммуникации — все это возникает там, где есть потребность и целесообразность.

Согласно расчетам чиновников, за десять лет в регион переедет до 30 тысяч человек. К 2030 году люди в Арктической зоне будут получать 160,5 тысяч в месяц. И это не максимальная цифра, а средняя!

- По сути, Арктика — крупнейший в мире перспективный нефтегазодобывающий регион. При этом пока это практически чистое поле, где нет ни транспортной, ни добычной инфраструктуры, - рассуждает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. - Работа в Арктике — это по сложности как освоение космоса. Ее освоение вполне может стать тем сверхпроектом, который придаст весомый стимул всей российской экономике.

ГОСУДАРСТВО ПОДСТАВЛЯЕТ ПЛЕЧО

Закон, подготовленный правительством, четко очерчивает круг инвесторов, которые будут допущены к работе в регионе: «объем капитальных вложений участника инвестиционного проекта в создание объектов инфраструктуры Арктической зоны РФ не может быть менее 100 миллиардов рублей».

- Ни одна, даже самая крупная компания, не потянет подобный проект в одиночку, -уверен доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков. - Добиться уровня доходности на вложенный капитал, который будет интересен бизнесу, возможно только в рамках интегрированных проектов с длинным жизненным циклом. А такие проекты требуют определенных инвестиционных условий.

В отечественной экономике уже есть успешные примеры такого использования государством экономических рычагов. Так, НОВАТЭК в партнерстве с Total, CNPC и Silk Road Fund построил завод по производству сжиженного газа «Ямал СПГ». Благодаря нему, уже в следующем году Россия поставит на мировой рынок свыше 27 миллионов тонн сжиженного газа.

- Это больше, чем сегодня экспортирует Малайзия — третий производитель СПГ в мире после Катара и Австралии, - подчеркнул старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Проект состоялся во многом благодаря льготам от государства. Южно-Тамбейское месторождение — ресурсная база «Ямал СПГ» - на первые 12 лет добычи освобождено от налога на добычу полезных ископаемых. Правда, есть условие — совокупный объем за этот срок не превысит 250 миллиардов кубометров.

- На том же условии предоставлено освобождение от налога на имущество и льготы по налогу на прибыль. До конца строительства акционеры освобождены от уплаты НДС за оборудование, не имеющее аналогов в России, - напомнил Суверов. - Кроме того, проект получал и прямые государственные субсидии.

РАЗОШЛИСЬ В ОЦЕНКАХ

Другой пример эффективного взаимодействия бизнеса и государства — стимулирование «Роснефти» на развитие Самотлорского проекта. Месторождение это сложное, поэтому многие годы добыча падала. Благодаря льготам, эта тенденция замедлилась, а прямой налоговый эффект составил 60 миллиардов рублей.

Самотлор, не единственное сложное месторождения «Роснефти», кстати, крупнейшего налогоплательщика в стране. Еще один непростой актив — Приобское месторождение. Оно истощено более чем 35 годами добычи, сейчас доля воды в выкачиваемой из под земли смеси превышает 90 процентов. Это делает добычу нерентабельной. Изменить ситуацию мог бы приток инвестиций, как и в случае с Самотлором.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин обратился к главе государства с просьбой об инвестиционных стимулах в виде десятилетнего вычета из НДПИ. Такая помощь позволила бы не только нарастить добычу нефти, но и улучшить среднерыночную статистику, просевшую из-за продления соглашения ОПЕК+, ограничивающего добычу.

- Практика показывает, что «Роснефть» всегда взвешенно подходит к использованию налоговых льгот, тщательно просчитывает экономический эффект для государства и обосновывает свои просьбы, - отметил Леонид Крутаков.

Однако первый вице-премьер правительства и министр финансов Антон Силуанов назвал предложения компании «не совсем справедливыми». Минфин и «Роснефть» разошлись в оценках налоговых поступлений, который получило бы государство, пойдя сейчас на встречу нефтяникам. По оценкам чиновников, это 460 миллиардов рублей, тогда как в «Роснефти» с уверенностью говорят о 570 миллиардах.

- Вопрос пока открыт. Но очевидно, что инвесторы вряд ли станут вкладывать миллиарды в новые сложные проекты без налоговых стимулов, - говорит экономист Никита Кричевский. - Не предоставленные сейчас льготы ведут к не вложенным средствам, не созданной инфраструктуре и рабочим места — и как итог, не полученным налогам. Нужно мыслить не одним днем, а десятками лет, чтобы добиться процветания регионов и роста экономики всей страны.