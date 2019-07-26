Аниту Цой увезли в травмпункт из-за ушиба ногтя: певица перестраховалась после трагедии с Юлией Началовой

У певицы Аниты Цой не было запланировано концертных выступлений во второй день фестиваля «Жара». Поэтому она отдыхала с коллегами в вип-зоне, танцевала и наблюдала за концертом. Во время одного из танцев она оступилась и повредила палец на ноге.

«На площадке фестиваля всегда дежурит машина «Скорой помощи». Поэтому, когда певица обратилась за помощью ее отвезли с площадки в травмпункт на обследование», - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе фестиваля.

Анита Цой отдыхала с коллегами в вип-зоне, танцевала и наблюдала за концертомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Анита Цой, получив ушиб, сейчас проходит осмотр травматолога. После трагедии, которая произошла с Юлией Началовой, Анита Цой решила перестраховаться, обработать ушиб и рану с помощью врачей, а также выяснить не повреждены ли связки.

Коллеги артистки, которые были рядом с Цой рассказали «Комсомольской правде» подробности ее травмы: «Анита «свезла» ноготь, практически полностью, поэтому ей понадобиться осмотр травматолога и, скорее всего, помощь хирурга...»