Йога-хатха, йога-хасья: заходи к нам в парк, Настасья

Заниматься йогой можно дома на коврике или в спортзале, но летом приятнее провести тренировку под открытым небом. Занятия проводят в парках. Попасть на них можно ежедневно до конца лета.

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Я думала, что для посещения уроков нужна специальная физическая подготовка, запись на сайте или еще что-то. Но ничего, кроме коврика, не нужно.

В субботу я выспалась и приехала в парк Горького. Занятие в удобное время - 14.00. Найти лужайку легко - напротив кинотеатра «Пионер». Тренер уже был на месте, за десять минут желающие заниматься йогой подтянулись со всех сторон. По моим подсчетам, было человек 80. Молодежи около 60%, почти все узнали случайно и пришли впервые.

Сумку с вещами можно поставить рядом с ковриком. Заниматься в носках или босиком.

Заниматься йогой можно дома на коврике или в спортзале, но летом приятнее провести тренировку под открытым небом.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПОХУДЕТЬ И ПОСМЕЯТЬСЯ

- Здесь столько молодых девчонок. Йога помогает похудеть? - спрашиваю у тренера.

- Йога дает гибкость и энергию телу. Уроки на природе могут дать стимул заняться укреплением организма, начать вести здоровый образ жизни, - объясняет Алексей Скоков, инструктор направления хатха-йога.

- А пить воду можно во время занятия?

- Если хочется, то немного можно.

А пить хотелось очень. Заниматься на улице в полдень все же жарковато. Сложности при выполнении асан (поз йоги) могут возникнуть из-за неровной поверхности - коврик вы стелите не на паркет, а на траву. А еще потные ладони не позволят зафиксировать себя в стойке - руки скользят по коврику.

В парках можно познакомиться более чем с двадцатью видами йоги, а также освоить гимнастику цигун. Есть необычные занятия. Например, в «Музеоне» проводят йогу смеха. Упражнения там в основном дыхательные и легкие физически, которые вызывают естественный смех.

В саду «Эрмитаж» предложат попробовать даосский комплекс суставной гимнастики и дыхательных практик «Сила Земли». Упражнения этого направления помогут избавиться от хронической усталости, болей в спине и мышцах, отеков ног, бессонницы и раздражительности.

А если дождь?

- В дождливую погоду занятия будут проходить только в парках, где оборудованы навесы. Это, например, Гончаровский и Бабушкинский парки, а также «Фили», Воробьевы горы, ландшафтный парк «Митино», парк 50-летия Октября и «Кузьминки». Отменят тренировки, если температура воздуха упадет ниже +18 градусов, - рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

Где заняться йогой в парках Москвы.

КСТАТИ

Кабинок для переодевания в парках нет. Можно переодеться в туалете. Совет: возьмите с собой запасную футболку (после тренировки хочется переодеться).

ВАЖНО

Расписание занятий есть на сайте yogajournal.ru/parks. Там можно выбрать программу (для новичков или продвинутый уровень) и время, в какое лучше заниматься: утром или вечером. Можно руководствоваться еще одним методом - посмотреть на фото инструктора (их там 150) и пойти к понравившемуся.