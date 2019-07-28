«Выглядит на 20 лет»: Лера Кудрявцева сразила Инстаграм пляжным снимком

Лера Кудрявцева поделилась в Инстаграме снимком своего выходного дня: телеведущая сфотографировалась на скамейке у бассейна, подставив солнцу свои длинные стройные ножки. С распущенными волосами, в мини-юбке и облегающей майке Лера выглядит как 20-летняя студентка на каникулах, о чем ей не преминули сообщить поклонники в Инстаграме. Подписчики забросали Кудрявцеву комплиментами, отметив, что она в свои 48 лет даст фору многим молодым звездам.

Молодостью и красотой Леры восхищаются не только фолловеры, но и ее коллеги по шоу-бизнесу. Подруга телеведущей певица Полина Гагарина поделилась в Инстаграме совместным снимком с Лерой и поразилась тому, как хорошо выглядит ее приятельница.

- Не виделись сто лет! Лерок, ты все хорошеешь, как ты это делаешь? Обожаю тебя! – подписала Гагарина совместное селфи.

leratv Лера Кудрявцева

Поклонники предполагают, что у телеведущей есть веский стимул всегда выглядеть подтянутой и ухоженной – ведь Лера замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, который на 16 лет младше жены. Недавно в Инстаграме Кудрявцева рассказала об особенностях жизни с молодым мужем. Сделала она это в свойственной ей шутливой манере.

- Девоньки-милые , хочу вас предупредить: если собираетесь замуж за молодого, знайте! Они летают во сне. Сплю я значит себе спокойно, и вдруг сквозь сон понимаю, что нарастает какой -то шум и льётся вода, - рассказала Лера. - Шум усиливается, и хрясь – грохот... Вскакиваю, включаю свет. Мужа рядом нет, стакан воды пролит на постель. Сон говорит приснился, мол летел куда - то и запутался. Лежу. Думаю.

Поклонники успокоили Леру: похоже, ее муж все еще растет. Хотя телеведущая наверняка восприняла эту версию как шутку. А вот кто точно растет не по дням, а по часам, так это годовалая дочка пары Машенька. Девочка становится все больше похожей на своего папу. До недавнего времени Кудрявцева и Макаров не показывали в соцсетях лицо дочки, и лишь недавно начали публиковать в Инстаграме ее снимки крупным планом.

gagara1987 Не виделись сто лет! Лерок, ты все хорошеешь, как ты это делаешь? Обожаю тебя @leratv #полинагагарина#гагаринапоехали

Для Игоря дочка Мария – первый ребенок. У Леры есть сын от первого брака Жан, молодому человеку 29 лет. Сына Кудрявцева родила его от музыканта группы "Ласковый май" Сергея Ленюка. Лера вышла замуж в первый раз, когда ей было всего 18 лет. К слову, накануне вторых родов Лера бабушкой: сын Жан подарил ей внука. Дочка Маша стала для телеведущей по-настоящему долгожданной: Лера не раз признавалась, что хочет родить второго ребенка. Свою беременность Лера держала в секрете, и об ее «интересном положении» стало известно на последних месяцах, когда скрывать увеличившийся животик уже было невозможно. «Смиритесь, я родила сама», - отмела она в Инстаграме все подозрения в суррогатном материнстве.