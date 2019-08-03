2019-08-03T16:26:06+03:00
Общество

В Бокситогорске отмечают 92-летие образования Ленинградской области

Жителей региона ждут гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса», праздничный концерт с участием популярных артистов и фейерверк
Ирина СУХАНОВА
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Бокситогорк стал в 2019 году столицей Ленинградской области. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленобласти.Бокситогорк стал в 2019 году столицей Ленинградской области. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленобласти.
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Ленинградская область отмечает 92-летие со дня образования: большой праздник в честь дня рождения региона проходит в субботу в Бокситогорске. Именно этот город стал в 2019 году столицей региона (каждый год это звание присваивается одному из населенных пунктов Ленобласти). Жителей и гостей ждет большая насыщенная программа, благодаря которой каждый найдет на празднике развлечения по своему вкусу: фестивали, концерты, ярмарки, мастер-классы, спортивные мероприятия.

Отмечать день рождения области в Бокситогорске начали с раннего утра: первых гостей праздника встретил гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса» с фермерскими продуктами, деликатесами от местных производителей и уличными кафе, где можно вкусно и недорого перекусить.

С утра гостей праздника встречал гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса». Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленобласти.

С утра гостей праздника встречал гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса». Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленобласти.

В час дня на площади Ленина жителей Бокситогорска ждало одно из кульминационных событий праздника - смотр спортивного парада, который провел губернатор Александр Дрозденко. Глава региона тепло поздравил земляков с общим праздником и рассказал об успехах, которых добился регион за последние годы. Александр Дрозденко подчеркнул: достижения Ленинградской области – это совместная работа всех ее жителей, людей, которые трудятся на благо родной земли.

- И в экономике, и в социальной сфере мы добились многого. И, самое главное, заложили очень прочный фундамент для дальнейшего развития, - отметил Александр Дрозденко. – Инвестиционные соглашения с крупнейшими компаниями открывают перед областью горизонты планирования не на годы – на десятилетия вперёд. Экономические достижения мы конвертируем в конкретные шаги по улучшению жизни людей. Строительство инновационных образовательных учреждений, настоящих центров знаний и профессиональной подготовки XXI века, улучшение качества дорог, транспорта, коммунальной инфраструктуры, медицинской помощи, инвестиции в спорт, культуру, комфортную среду в городах и на селе, всё это – задачи, которыми мы занимаемся системно, последовательно, имея для этого твёрдую бюджетную базу. Одновременно, реализация Социального кодекса, признанного лучшей практикой, в том числе и на международном уровне, позволяет нам эффективно оказывать помощь со стороны государства тем, кто в ней нуждается.

Жителей региона ждет насыщенная праздничная программа. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленобласти.

Жителей региона ждет насыщенная праздничная программа. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленобласти.

После спортивного смотра центр событий переместится на бокситогорский стадион «Металлург», где пройдет торжественный концерт с выносом Огня олимпийской славы. Поздравить жителей Ленинградской области приехали популярные артисты: участница «Евровидения» Дина Гарипова, Василий Герелло, Алексей Хворостян. Главной звездой музыкального праздника стал Лев Лещенко: Народный артист России исполнит для зрителей свои самые популярные хиты.

Одно из самых зрелищных событий праздника - спортивный смотр. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленобласти.

Одно из самых зрелищных событий праздника - спортивный смотр. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленобласти.

Тех, кто не представляет своей жизни без спорта и даже в праздник готов помериться силами, ждет молодежный фестиваль здорового образа жизни ЗОЖ-ФЕСТ. Его участники увидят экстрим-шоу джамперов «Джамп Энерджи» и катания BMX, узнают много нового и интересного лекцию о о правильном питании и попробуют смузи по авторским рецептам. Отдельного внимания заслуживает секция граффити: молодые художники украсили фестиваль своими яркими и колоритными работами. Завершится День рождения Ленинградской области уже ближе к ночи праздничным фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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