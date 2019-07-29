2019-07-29T12:20:39+03:00
Киберспорт в России и мире

16-летний американец выиграл 3 миллиона долларов на чемпионате мира по компьютерной игре Fortnite

Для Кайл "Bugha" Гирсдорфа это главный успех в киберспортивной карьере
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
16-летний обладатель 3 миллионов долларов за победу на ЧМ по "Фортнайту".16-летний обладатель 3 миллионов долларов за победу на ЧМ по "Фортнайту".Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

16-летний американец Кайл Гирсдорф с сетевым ником «Bugha» одержал победу на чемпионате мира по компьютерной игре Fortnite. Он выиграл с большим отрывом турнир, набрав 59 баллов по итогам соревнований. Очки начисляют за убийства и высокие места в каждом из отрезков финала в этой игре-стрелялке. Второе место, к слову, оказалось далеко от Гирсдорфа - 33 балла.

Кайл пополнил свой лицевой счет на 3 миллиона доларов и стал сразу же участником топ-10 киберспортсменов всех времен по призовым. За второе место, к слову, американец под ником Psalm получил 1,8 миллиона долларов, а EpikWhale - 1,2 миллиона долларов за "бронзу".

- Поначалу я нервничал, но затем сумел расслабиться и понять, что если я сконцентрируюсь, то могу забрать домой главный приз, - сказал уже после окончания турнира победитель.

Общий призовой фонд ЧМ составил 30 миллионов доларов.

Турнир не обошелся без своих милых деталей. В турнире среди дуэтов вторыми стали Wolfiez и Rojo. Мама первого после соревнований рассказала, что однажды выбросила после ссоры с сыном его приставку Xbox из-за того, что у него ухудшились оценки в школе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Общественная палата РФ порекомендовала министерству спорта рассмотреть шутеры и файтинги в качестве новых киберспортивных дисциплин
Общественная палата РФ объявила итоги заседания «Шутеры и файтинги: являются ли action-игры «дисциплинами будущего» в компьютерном спорте»
Новости 24
В США пассажирский поезд протаранил грузовик
В сети появилось видео с собакой-ниндзя
Инна Чурикова скоро выпишется из больницы
Меган Маркл стала редактором журнала Vogue
В МИД РФ рассказали о эпизодических контактах с оппозицией Венесуэлы
Эксперты назвали самые востребованные рабочие профессии в России
Британка догола разделась из-за аномальной жары
Эксперты составили рейтинг причин летних ДТП
Лидер Rammstein Тилль Линдеманн сел за штурвал самолета по пути в Москву
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Молдавия сняла запрет на поездки министров и депутатов в Россию
Борис Джонсон потратит 120 миллионов долларов на рекламную кампанию по выходу из ЕС
На Украине планируют «коренным образом» реформировать СБУ
17 новых комплексов для патрулирования лесов появились в Чувашии
Россия вошла в ТОП-20 стран с доступным бензином
Синоптики прогнозируют температурный антирекорд в Москве
В Нигерии 65 человек погибли при атаке боевиков
Полицейские застрелили человека, устроившего стрельбу в Калифорнии
В России запретят анонимно пополнять электронные кошельки
Американские и итальянские военные выполнят наблюдательный полет над Россией
В ОБСЕ раскритиковали языковую политику Украины
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у восточного побережья Камчатки
В США умерла самая умная в мире собака