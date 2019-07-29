16-летний американец выиграл 3 миллиона долларов на чемпионате мира по компьютерной игре Fortnite

16-летний американец Кайл Гирсдорф с сетевым ником «Bugha» одержал победу на чемпионате мира по компьютерной игре Fortnite. Он выиграл с большим отрывом турнир, набрав 59 баллов по итогам соревнований. Очки начисляют за убийства и высокие места в каждом из отрезков финала в этой игре-стрелялке. Второе место, к слову, оказалось далеко от Гирсдорфа - 33 балла.

Кайл пополнил свой лицевой счет на 3 миллиона доларов и стал сразу же участником топ-10 киберспортсменов всех времен по призовым. За второе место, к слову, американец под ником Psalm получил 1,8 миллиона долларов, а EpikWhale - 1,2 миллиона долларов за "бронзу".

- Поначалу я нервничал, но затем сумел расслабиться и понять, что если я сконцентрируюсь, то могу забрать домой главный приз, - сказал уже после окончания турнира победитель.

Общий призовой фонд ЧМ составил 30 миллионов доларов.

Турнир не обошелся без своих милых деталей. В турнире среди дуэтов вторыми стали Wolfiez и Rojo. Мама первого после соревнований рассказала, что однажды выбросила после ссоры с сыном его приставку Xbox из-за того, что у него ухудшились оценки в школе.