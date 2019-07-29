2019-07-29T12:22:05+03:00
Национальный вопрос в России

Кинофестиваль в Ессентуках раздал награды

Лучшим фильмом «Хрустального источника» стала лента Светланы Проскуриной «Воскресенье»
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Вера Алентова стала победителем в номинации «Лучшая женская роль».Вера Алентова стала победителем в номинации «Лучшая женская роль».Фото: Борис КУДРЯВОВ
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В Ессентуках завершил работу II фестиваль популярных киножанров «Хрустальный источникЪ». Главный приз получил фильм «Воскресенье» режиссера Светланы Проскуриной, а актриса Вера Алентова, снявшаяся в этой ленте, стала победителем в номинации «Лучшая женская роль».

В конкурсной программе было заявлено 11 фильмов. Их оценивало жюри, в состав которого вошли кинорежиссер Вадим Абдрашитов, актриса Ольга Будина, композитор Евгений Дога и другие.

Помимо главного приза вручены приз оргкомитета кинофестиваля картине Светланы Музыченко «Главный грек Российской Империи». Приз зрительских симпатий достался картине «Счастье – это…». Сразу в трех номинациях отмечен фильм «Амбивалентность» Антона Бильжо: он получил приз прессы, кубок победителя за лучшую операторскую работу, а Даниил Стеклов, сыгравший в этом фильме, отмечен за лучшую мужскую роль

В номинации «Лучший сценарий» победителем стал фильм «Дорогой папа». За лучшую режиссуру отмечен Александр Велединский и его работа «В Кейптаунском порту».

Специальными наградами кинофестиваля «За высокое служение искусству» отмечены актриса Алла Демидова, сценарист, кинорежиссер и продюсер Рустам Ибрагимбеков.

В этом году президент кинофестиваля Эвклид Кюдзидис учредил особую номинацию «Признание» в память о великой русской актрисе Римме Марковой. Ею удостоена актриса Ольга Прокофьева.

Кинофестиваль «Хрустальный источникЪ» придуман заслуженным артистом России Эвклидом Кюрдзидисом и проходит на его родине в Ессентуках при поддержке Совета Федерации, Министерства культуры России, Федерального агентства по делам национальностей, правительства Ставропольского края и Госфильмофонда.

Лучшим фильмом кинофестиваля признана кинолента режиссера Светланы Проскуриной «Воскресенье». Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лучшим фильмом кинофестиваля признана кинолента режиссера Светланы Проскуриной «Воскресенье».Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

ИСТОЧНИК KP.RU

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