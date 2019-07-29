Хватит пить, давай учиться: России нужны рабочие с высшим образованием

Спецы по поиску персонала активно жалуются на нехватку квалифицированных рабочих. Со средним специальным (43% опрошенных рекрутеров) и — внимание — высшим техническим образованием (41%). Таковы результаты опроса, проведенного компанией Head Hunter.

На счет высшего образования сильно не смейтесь. Научно-технический прогресс и модернизация все-таки потихоньку проникают и на наши предприятия. Потому на рабочих должностях нужны люди с достаточно глубокими знаниями в сфере IT-технологий и навыками программирования.

Что касается людей со средним специальным образованием, в дефиците, например, токари и слесари. Одно из требований к ним (да, трезвость как норма жизни тоже подразумевается — но этого мало) - готовность переобучаться и повышать квалификацию.

Острая нехватка нормальных кадров для производства — в общем-то не новость. Об этом говорят с того самого времени, как в стране был объявлен курс на импортозамещение.

Последние три года, как следует из другого исследования того же HeadHunter, на вакансии в сфере производства и промышленности приходится 11% от всех, причем количество их растет быстрее, чем в среднем по рынку труда. Правда, в этом году в HH заметили и другую тенденцию: в этой сфере наконец стало расти и число резюме от соискателей. В том числе и от молодых специалистов нужного профиля.