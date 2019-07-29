Концерт Мацуева и вещи от сетей ресторанов: как знаменитости и бизнес помогают пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Стихийное бедствие, захлестнувшее Иркутскую область, потрясло всю страну. Региону, где паводок уже забрал жизни 25 человек и затопил больше 100 городов и поселков, шлют помощь жители самых разных регионов. Бизнесмены и звезды шоу-бизнеса тоже не остались в стороне.

Пианист Денис Мацуев родился и вырос в Иркутске. Он очень переживает за судьбу своего родного края и его жителей. Поэтому народный артист России пообещал устроить благотворительный концерт в рамках своего ежегодного фестиваля «Звезды на Байкале», который пройдет в сентябре. Все вырученные средства направят в помощь пострадавшим от наводнения. Друзей и родственников в затопленных районах у Дениса нет, но он считает всех иркутян и сибиряков близкими людьми. «Слышал, что в Иркутске и в других городах Приангарья люди весь день стояли, чтобы собрать гуманитарную помощь. «Это подтверждает наше сибирское единение», — сказал он корреспонденту КП.

Известные мировые сети ресторанов быстрого питания организовали сбор гуманитарной помощи. В соцсетях они призывают коллег объединиться и передать одежду, еду, медикаменты пострадавшим. С аналогичной акцией выступила российская сеть магазинов спортивных товаров. Она передала пострадавшим теплые куртки, обувь и спальные мешки на общую сумму около 15 млн рублей. По данным правительства Иркутской области, вещи уже отправили тем, кто в них нуждается.

Российский бизнесмен и меценат Альберт Авдолян, который много лет жил в Иркутске, а теперь строит в городе образовательный центр «Точка будущего» для бесплатного обучения детей-сирот, перевел в фонд помощи пострадавшим от наводнения около 20 млн рублей. Как рассказали «КП» в пресс-службе областного правительства, деньги пошли на перевозку грузов с гуманитарной помощью, закупку одежды для детей и оснащение пунктов длительного размещения.

20 млн рублей перечислил пострадавшим и Сбербанк. В банке обсуждают возможность списания всех долгов клиентов на затопленных территориях.

Звездный аукцион

Бизнес, музыканты, торговые сети, а теперь еще и спортсмены – благотворительный аукцион, который провели в московском «Гранж кафе» с участием звезд спорта, помог собрать для пострадавших более 650 тысяч рублей. Здесь ушли с молотка футбольные мячи с автографами российской сборной, бейсболка хоккейного СКА, подписанная игроками клуба, а также джерси легенд – Ларионова и Фетисова. Там же распродали и футболки с автографами: клубную «Крыльев Советов» подписал Андрей Тихонов, «Локомотива» – Дмитрий Булыкин, а на майке ЦСКА расписались всей командой.

Лоты на аукционе представили торговый дом «Комсомольская правда», «Дисней», газета «Советский спорт», поэты и телеведущие. На вырученные с аукциона деньги купили матрацы, постельное белье, оборудование для просушки домов. Все это уже доставили в пострадавшие от паводка районы.

Кстати

Власти Иркутской области открыли банковский счет, на который люди уже перевели более 3 млн рублей. Деньги идут на закупку одежды и постельного белья. В областном правительстве говорят, что гуманитарки уже достаточно, а переданные вещи многим пострадавшим просто негде хранить, поскольку они живут в пунктах временного размещения. Тем не менее, вещи понадобятся позже, когда паводок прекратится, а люди вернутся в дома.

Справка «КП»

Наводнение в Иркутской области началось из-за сильных осадков, которые совпали с таянием снегов в горной цепи Восточный Саян. Из-за дождей уровень воды в реках, которые текут в городах Тулун и Нижнеудинск, поднялся до двух метров. Большая вода затопила более ста населенных пунктов, больше девяти тысяч жилых домов необходимо либо капитально ремонтировать, либо полностью перестраивать. Погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. К врачам за помощью обратились 3212 человек, их них в больницу положили 442 взрослых и 104 ребенка. В ликвидации последствий паводка участвуют 3,7 тысяч спасателей, военных и добровольцев.

Для ликвидации последствий паводка область выделила 318 млн рублей. Еще 662 млн направило правительство РФ. Материальную помощь от государства должны получить примерно 16,5 тысяч человек.