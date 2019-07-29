Кому положены «ипотечные каникулы»?

Школьные каникулы в самом разгаре, а недавно Госдума приняла закон, по которому каникулы могут взять и взрослые. Речь об «ипотечных каникулах»: заёмщик, попавший в трудную жизненную ситуацию, теперь имеет право один раз на отсрочку по платежам (до 6 месяцев) либо временное снижение их размера. Закон, принятый 1 мая этого года, вступает в силу 31 июля. О том, кто имеет право на «каникулы», рассказал директор Дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Денис Кузнецов.

«ДАСТ ЛЮДЯМ ПЕРЕДЫШКУ»

— Денис Александрович, «ипотечные каникулы» — звучит заманчиво. Кто сможет ими воспользоваться?

— Как вы знаете, закон «об ипотечных каникулах» принят для поддержки людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. И перечень таких ситуаций четко определен: регистрация в качестве безработного в службе занятости, получение инвалидности, временная нетрудоспособность заемщика сроком более 2-х месяцев подряд, увеличение числа лиц на иждивении с одновременным снижением дохода более чем на 20%, временная нетрудоспособность (более двух месяцев подряд), снижение дохода более чем на 30% (если при этом размер ежемесячных платежей превышает 40% среднемесячного дохода заёмщика). В таких случаях у заемщика могут возникнуть затруднения с очередными выплатами по ипотеке, а закон фактически создает инструмент поддержки клиента в такой ситуации.

— Но ведь наверняка найдутся недобросовестные заёмщики, которые захотят воспользоваться законом в корыстных целях…

— Это нельзя исключать, но, я уверен, таких людей будет меньшинство. Дело в том, что все жизненные обстоятельства, которые являются основанием для предоставления «ипотечных каникул», необходимо подтверждать документально. И поскольку, кроме полугодовой отсрочки платежа, никаких других преимуществ этот закон не даёт — ведь он не «прощает» долг, не снижает ставку, — то едва ли овчинка будет стоить выделки для недобросовестных заемщиков. Думаю, что это как раз тот случай, когда закон действительно поможет тем, кому это жизненно важно, даст людям передышку, поможет поправить своё финансовое состояние.

ОДИН РАЗ НА КРЕДИТ

— Вы упомянули про подтверждение экономических проблем. Какие документы необходимо предоставить?

— Если человек потерял работу, то нужно, соответственно, встать на учёт в службу занятости и предоставить справку. Если речь об инвалидности — нужна справка, подтверждающая факт инвалидности, о временной нетрудоспособности — листок нетрудоспособности, о рождении ребёнка — свидетельство о рождении, о снижении дохода — справки 2-НДФЛ за текущий и предыдущий годы.

И важно, что в любом случае в банк необходимо предоставить выписку из ЕГРН об объектах недвижимости в собственности заемщика на территории России.

— То есть имеющаяся у заемщика жилплощадь как-то влияет на возможность уйти на каникулы?

— Да. Отсрочка или снижение платежа возможны, только если в ипотеке находится единственное жилое помещение заёмщика. Если у человека есть другое жилье, то «ипотечные каникулы» ему не предоставляются.

— А кто еще ни при каких обстоятельствах не имеет права на ипотечные каникулы?

— Не могут воспользоваться правом на «ипотечные каникулы» те клиенты, кто уже оформлял их по действующему кредиту, — такая возможность предоставляется только один раз. Есть и ограничение по сумме: «каникулы» распространяются на жилищные кредиты, которые были выданы на сумму до 15 млн рублей. Размер этой суммы устанавливается Правительством РФ и может быть изменен.

— Насколько, на ваш взгляд, будет популярна такая услуга, как «ипотечные каникулы»?

— Пока сложно сказать, но понятно, что стабильный спрос на неё будет. Жизнь непредсказуема: неизвестно, что случится завтра, хочется иметь какие-то социальные гарантии, и этот закон такую гарантию и формирует. При этом мы очень надеемся на понимание среди наших клиентов, что «ипотечные каникулы» не берутся для того, чтобы просто «отдохнуть» от ипотеки — для них должны быть веские основания – стоит помнить, что они могут быть предоставлены только один раз в течение срока действия кредита.