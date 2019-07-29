2019-07-29T15:13:02+03:00
Политика

Команда Зеленского выбирает премьера для нового правительства

Среди шести претендентов пока не нашли того, кто устроил бы всех [видео]
Александр ГРИШИН@orgstruk
Поделиться:
Президенту Зеленскому и его соратникам предстоит объявить имя нового премьера Украины.Президенту Зеленскому и его соратникам предстоит объявить имя нового премьера Украины.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Новому президенту Украины полагаются новый парламент и новое правительство. С Верховной Радой все понятно, избиратели сказали свое слово, и парламентарии нового состава, еще не собравшись ни разу для заседаний, вовсю с упоением договариваются в кулуарах о том, кому какие портфели достанутся. А правительство до сих пор действует старое, еще порошенковское, доставляющее и поныне Зеленскому и его команде немало хлопот. И одна из главных забот команды нового главы государства - не промахнуться в выборе персоналий в состав правительства, в первую очередь, премьер-министра.

Им, конечно, несмотря на плачевное состояние украинской экономики, хотели бы стать многие. Начиная от опытной Юлии Тимошенко и до юного неофита из партии Порошенко. Если таковые там будут найдены. Но никакие союзники в этом щекотливом деле команде Зеленского не нужны. Партия «Слуга народа» набрала простое большинство в парламенте, и в состоянии сама, без всяких союзников формировать правительство.

Как стало известно журналистам, на роль главы правительства у Зеленского сейчас рассматривают шестерых кандидатов - замглавы офиса президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука, представителя Украины в Международном валютном фонде Владислава Рашкована, секретаря Совбеза Украины Александра Данилюка, главу наблюдательного совета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичуса, а также главу «Нафтогаза» Андрея Коболева и исполнительного директора этой же компании Юрия Витренко.

Алексей Гончарук считается одним из главных претендентов на вакантное кресло премьера. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алексей Гончарук считается одним из главных претендентов на вакантное кресло премьера.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, сам Зеленский недавно подчеркивал, что кандидат на этот пост должен быть успешным экономистом, а не политиком. При этом, ему не хотелось бы видеть в кресле премьера кого-либо из старых персонажей. Однако, как удалось узнать корреспондентам «Коммерсанта», двое из шестерых претендентов оказались на грани вылета из списка, поскольку настаивали в ходе переговоров на исключительной самостоятельности правительства, а команда Зеленского считает, что любые решения должны согласовываться с главой государства. С другой стороны, после визита спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера в Киев, стало известно, что Вашингтон не хотел бы видеть главой правительства человека, который будет во всем слушаться Зеленского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киев снова перед выбором: Зеленский ведет себя как царь! Но хоть «Славу Украине» с улиц убрали

Корреспондент «Комсомолки» отправилась в Незалежную, чтобы своими глазами увидеть - что там изменилось с приходом к власти нового президента (подробности)

Выборы в Верховную Раду Украины 2019.21 июля на Украине пройдут внеочередные парламентские выборы. По данным опросов, в Раду пройдут 4 партии: «Слуга народа» Зеленского, «Оппозиционная платформа - За жизнь» Бойко, «Европейская солидарность» Порошенко и «Батькивщина» Тимошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Для Зеленского такие люди — бомба замедленного действия»: Националист, напавший на Порошенко, мстил за «пятилетние унижения»
Эксперты уверены: сейчас подобные «Одиссею» из «Азова» оттопчутся на Порошенко, называя его предателем за то, что не дал им паспорт «за пролитую за Украину кровь». А завтра с той же легкостью обрушатся и на Зеленского [видео]
Новости 24
«Хочется чтобы слова и бумажки не расходились с реальной жизнью»: Путин обсудил с главой ФАС тарифы ЖКХ
Названы самые востребованные вакансии для начинающих специалистов
Разоблаченная журналистами "блогер года" найдена мертвой в Дублине
Легкомоторный самолет упал на дорогу в Италии
Мосгорсуд освободил подельницу полковника Захарченко из-под стражи
Начальник полиции Днепровской области уволен из-за скандального видео
МЧС: Лесные пожары в Сибири не представляют угрозы населенным пунктам
Совет Федерации намерен лечить больше редких болезней за счет средств бюджета
Началось серийное производство российских истребителей пятого поколения Су-57
Генштаб РФ: Вашингтон ведет подготовку боевиков в Сирии
AliExpress будет продавать товары в магазинах России
Курс евро превысил 70 рублей
Georgian Airways рассказала о миллионных убытках из-за запрета полетов в Россию
В аэропорту Ташкента задержан мужчина с полукилограммом золота в желудке
Коалиции во главе США нанесла авиаудары по населенному пункту в Сирии
«Что ж вы за дебилы?»: соратник Зеленского раскритиковал идею отменить День Победы
В Москве проверяют информацию о минировании станции метро «Ховрино»
Врачам будут платить премии за своевременное выявление онкологии
В США пассажирский поезд протаранил грузовик
В сети появилось видео с собакой-ниндзя
Инна Чурикова скоро выпишется из больницы