2019-07-29T16:47:09+03:00
Политика

Минобороны: инструкторы США готовят в Сирии террористов-диверсантов

Все атаки бандитов отбиты сирийскими правительственными войсками при поддержке авиации ВКС России [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской на брифинге по текущей ситуации в Сирии. Фото Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАССНачальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской на брифинге по текущей ситуации в Сирии. Фото Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Сирийские боевики в течение июля дважды устраивали обстрелы авиабазы "Хмеймим" с территории Идлибской зоны деэскалации, заявил начальник Главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской.

- Очередные попытки обстрела реактивными снарядами российских объектов с территории Идлибской зоны деэскалации были предприняты боевиками 17 и 21 июля этого года. Средствами ПВО российской авиабазы эти атаки были отражены, - сказал Рудской на брифинге в понедельник.

В ведомстве отметили, что потерь среди личного состава допущено не было.

При этом говорить каком-то тотальном уничтожении боевиков не приходится. В Минобороны заявили, что подготовкой диверсионных групп боевиков для уничтожения нефтегазовой инфраструктуры в Сирии заняты американские инструкторы.

По словам Рудского, в районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа инструкторы США ведут подготовку крупного вооруженного формирования и ряда мелких групп боевиков.

- Общая численность боевиков достигает двух тысяч семисот человек, - заявил Рудской.

При этом группировка террористов-диверсантов довольно мобильная. Боевиков прошедших подготовку в Эт-Танфе, перебрасывается вертолетами ВВС США за Евфрат, где они ведут боевые действия.

- Наиболее подготовленные диверсанты направляются на подконтрольные правительственным войскам территории для дестабилизации обстановки и недопущения укрепления там позиций правительства Сирии. Их задачами является проведение диверсий, уничтожение объектов нефтегазовой инфраструктуры и совершение терактов против правительственных формирований. Нахождение таких групп отмечено в районах населенных пунктов Эс-Сувейда, Пальмира и Абу-Кемаль, - отметил генерал-полковник.

Боевики за последнюю неделю предприняли две неудачные массированные атаки на позиции правительственных войск в воскресенье в районах Кафер-Яхуда и Джаламы. Все атаки были отбиты сирийскими правительственными войсками при поддержке авиации ВКС России.

- На каждом из направлений действовали отряды до 300 боевиков при поддержке до пяти танков, до 10 бронемашин и до 20 пикапов, - отметил Рудской.

Начальник Главного оперативного управления российского Генштаба отметил, что за последние полтора месяца сирийским правительственным войскам удалось отбить более полутора десятков атак боевиков.

Минобороны: инструкторы США готовят в Сирии террористов-диверсантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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