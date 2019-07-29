Дочь Марины Нееловой как две капли воды похожа на Гарри Каспарова

Утверждение о том, что у талантливых родителей природа отдыхает на детях, совершенно не подходит к дочке актрисы Марины Нееловой. В 1983 году звезда советского кино родила наследницу. В актерской среде говорили, что девочка стала плодом любви артистки и шахматиста Гарри Каспарова. Сейчас Нике 32 года. Она стала талантливым скульптором и очень красивой девушкой.

В середине 80-х Марина Неелова увлеклась шахматистом Гарри Каспаровым, который был младше нее на 16 лет. "Нас связывали очень бурные отношения. Мне было 20 лет, ей намного больше…", - рассказывал сам гроссмейстер об этом периоде своей жизни. Роман артистки и шахматного чемпиона продлился два года. В 1987 году Неелова родила дочь, которую назвала Никой. Артистка никогда не давала комментариев по вопросу отцовства, но в театральной среде ходили слухи о том, что девочка оказалась плодом любви Марины и Гарри.

Когда Ника стала старше, многие обращали внимание на то, что девушка как две капли воды похожа на Гарри Каспарова. Сам гроссмейстер свою личную жизнь не комментирует.

Известно, что воспитал и вырастил Нику совершенно другой мужчина. Отца ей заменил нынешний супруг Марины Нееловой - российский дипломат Кирилл Геворгян. Именно благодаря отчиму наследница актрисы еще в школьном возрасте побывала в разных странах и выучила несколько иностранных языков.

nikaneelova Ника Неелова

Теперь жгучая брюнетка живет в Лондоне. Она училась на курсах главного художника московского театра "Ленком". В 2008 году закончила Королевскую академию искусств в Гааге. А второе образование, художественное, получала уже в Лондоне, в школе дизайна.

В 2010 году Ника успешно закончила школу искусств в университетском колледже Лондона. Участвовала в нескольких коллективных выставках, преимущественно в Нидерландах. Девять лет назад с инсталляцией "Принципы повиновения" дочь Нееловой стала победительницей конкурса "Новые сенсации", проводимого лондонской галереей Саатчи.

nikaneelova nika vs object

Согласно условиям, до конкурса допускаются все выпускники художественных вузов Британии. Но из многочисленных претендентов на первом его этапе отбирают 20 лучших, работы которых выставляются на ярмарке искусств в Лондоне. И только четырем победителям выдается грант на создание новых проектов.

nikaneelova finishing touches

После победы Ника получила много интересных предложений, у нее прошла персональная выставка в Лондоне.Также ее работы были показаны на выставках в Базеле, Париже, Литве и Германии. А позже "Принципы повиновения" и еще одна работа были приобретены для галереи Саатчи. Остальные творения талантливого скульптора разошлись по частным коллекциям.