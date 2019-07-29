2019-07-29T20:19:15+03:00
Звезды

Дочь Марины Нееловой как две капли воды похожа на Гарри Каспарова

Ника Неелова стала успешным скульптором
Ольга ЛИБГАРДТ
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Звезда советского кино Марина Неелова в 1983 году родила наследницуЗвезда советского кино Марина Неелова в 1983 году родила наследницуФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Утверждение о том, что у талантливых родителей природа отдыхает на детях, совершенно не подходит к дочке актрисы Марины Нееловой. В 1983 году звезда советского кино родила наследницу. В актерской среде говорили, что девочка стала плодом любви артистки и шахматиста Гарри Каспарова. Сейчас Нике 32 года. Она стала талантливым скульптором и очень красивой девушкой.

В середине 80-х Марина Неелова увлеклась шахматистом Гарри Каспаровым, который был младше нее на 16 лет. "Нас связывали очень бурные отношения. Мне было 20 лет, ей намного больше…", - рассказывал сам гроссмейстер об этом периоде своей жизни. Роман артистки и шахматного чемпиона продлился два года. В 1987 году Неелова родила дочь, которую назвала Никой. Артистка никогда не давала комментариев по вопросу отцовства, но в театральной среде ходили слухи о том, что девочка оказалась плодом любви Марины и Гарри.

Когда Ника стала старше, многие обращали внимание на то, что девушка как две капли воды похожа на Гарри Каспарова. Сам гроссмейстер свою личную жизнь не комментирует.

Известно, что воспитал и вырастил Нику совершенно другой мужчина. Отца ей заменил нынешний супруг Марины Нееловой - российский дипломат Кирилл Геворгян. Именно благодаря отчиму наследница актрисы еще в школьном возрасте побывала в разных странах и выучила несколько иностранных языков.

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Ника Неелова
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Теперь жгучая брюнетка живет в Лондоне. Она училась на курсах главного художника московского театра "Ленком". В 2008 году закончила Королевскую академию искусств в Гааге. А второе образование, художественное, получала уже в Лондоне, в школе дизайна.

В 2010 году Ника успешно закончила школу искусств в университетском колледже Лондона. Участвовала в нескольких коллективных выставках, преимущественно в Нидерландах. Девять лет назад с инсталляцией "Принципы повиновения" дочь Нееловой стала победительницей конкурса "Новые сенсации", проводимого лондонской галереей Саатчи.

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Согласно условиям, до конкурса допускаются все выпускники художественных вузов Британии. Но из многочисленных претендентов на первом его этапе отбирают 20 лучших, работы которых выставляются на ярмарке искусств в Лондоне. И только четырем победителям выдается грант на создание новых проектов.

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После победы Ника получила много интересных предложений, у нее прошла персональная выставка в Лондоне.Также ее работы были показаны на выставках в Базеле, Париже, Литве и Германии. А позже "Принципы повиновения" и еще одна работа были приобретены для галереи Саатчи. Остальные творения талантливого скульптора разошлись по частным коллекциям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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