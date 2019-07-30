Как генерал стал всесильным Хозяином Волгограда и чуть не ликвидировал губернатора

И поразился: почему этот всемогущий силовик при размахе его деяний, о которых знали в губернии практически все (и многие - в Москве), умудрялся выходить сухим из воды?

ТИРАННОЗАВР

При новости, что где-то под Волгоградом арестован экс-глава местного Следственного комитета (СК) некий Михаил Музраев, мои «сталинградские» знакомые занервничали.

Причем на безопасном расстоянии от Волги - в Москве.

От них повеяло таким священным ужасом, словно арестовали не генерала, а Сатану.

- Не может быть! - твердили «сталинградцы».

- Как можно взять и арестовать, - тут их голос переходил на полушепот, - самого Музраева?

- Ведь он, - шептали, - ночной губернатор!

- Ночной? - в тот момент я не помышлял о командировке в Волгоград.

- Настоящий! Музраев все решал. Он из тех, кто не в телевизоре брови хмурит, а кто реально власть… А разве можно власть на Руси арестовывать?! Да за такую чепуху, как покушение на губернатора.

- ЧТО?! Интересно живете, - отмечаю бурную приволжскую жизнь. - Это же итальянский сериал: глава областного Следственного комитета - руководитель мафии, он же ночной губернатор, он же организатор убийства дневного… Красиво.

Когда-то генерал Музраев считался одним из лучших в Следственном комитете РФ, а теперь его обвиняют чуть ли не в руководстве мафией. Фото: Дмитрий РОГУЛИН/ТАСС

Но информагентства сухо подтвердили:

«Лефортовский районный суд Москвы поместил Михаила Музраева под арест. Он обвиняется по статье 205 УК «теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Под терактом подразумевается поджог дома губернатора Андрея Бочарова 16 ноября 2016 года. Музраев вину не признает».

Та-а-ак… Читаю архив новостей. Несколько месяцев ранее. До ареста.

«Музраев назначен советником главы СК России Бастрыкина».

Еще годом ранее…

«Александр Бастрыкин наградил главу управления СК по Волгоградской области Михаила Музраева нагрудным знаком «Почетный сотрудник Следственного комитета РФ».

И еще:

«Музраев расследовал самые громкие преступления. В безумные 90-е Музраев создал коллектив единомышленников и активно противостоял организованной преступности… В числе наград - две медали ордена «За заслуги перед Отечеством».

Так что получается? Или Музраев - хороший честный парень, как Глеб Жеглов.

Или, если верить следствию, современный Жеглов способен превратиться в главу мафии и террориста. Чертовщина какая-то…

Волгоград. Прокуренный дворик у тихой реки. Главред новостного портала V1 Николай Смуров зачем-то рассказывает, как интересно умирали местные авторитеты. Их в последнее время тут отстреливали аккуратно, словно волков. Будто бы кто-то, говорил Смуров, для кого-то зачищал город…

- Вот и зачистили. - Бросает окурок. - Теперь и Музраева взяли…

- Знаешь, что бесит, - говорит. - Раньше слово «Музраев» боялись произнести. Сейчас кричат: мафия. А раньше дрожали… Впрочем (задумывается) и я обращался к Михаилу Кандуевичу по делам, он ценил журналистов и редко отказывал, но я старался лишний раз не звонить.

- Почему?

Смуров усмехнулся.

- Не стоит лишний раз обращать на себя внимание тираннозавра. Даже если знаешь, что тираннозавр тебя не съест.

КТО ТАКОЙ МУЗРАЕВ?

Редкая биография. Хотя на первый взгляд ничего особенного.

Родился в селе Новый Рогачик Волгоградской области. После школы поехал поступать в Омскую школу милиции.

Не приняли. Говорят, это сильно задело паренька. После трех лет службы на подводной лодке окончил юридический институт. Работал в прокуратуре стажером, затем следователем, возглавлял отдел по расследованию особо важных дел...

Но дальше - внимание! - интересная закономерность: Музраев старается не покидать Волгоградскую область. Лишь однажды он отправляется в серьезную командировку - в еще советский Нагорный Карабах (беспорядки в Степанакерте).

Даже старожилы Волгограда не помнят времен, когда Музраев не ловил бандитов, а ветераны милиции - когда генерал не наводил на них страх.

Опера зубоскалят: «К Кандуевичу заходить в кабинет - опасное развлечение. Тебя там размашисто, не спеша вы…т. Потом вылетаешь за дверь, и - хоп! - ты снова офицер!»

Интересно, что в соседних регионах Москва старательно тасовала прокуроров, начальников МВД, ФСБ, стараясь это сделать раньше, чем те обрастут «дружескими связями»…

Так как человек во власти портится неминуемо, его следует менять ровно по той же причине, как меняют, простите, белье. Из-за государственной гигиены.

Но с Музраевым творились чудеса.

Москва упрямо не трогала его с места, словно забыв свои же принципы. Словно кто-то наверху по-приятельски рассудил: хороший мужик генерал. Без него все посыплется.

С 1996 по 2007 год (11 лет!) Музраев - зампрокурора Волгоградской области по надзору за расследованием преступлений - де-факто главный следователь области. Затем - еще 11 лет - глава областного СК.

За 22 года влияние генерала на Волгоград росло так неумолимо, что он контролировал все. Чтобы объяснить, что такое «все», председатель экспертного совета Фонда изучения электоральной политики Андрей Серенко рисует на листке схему. Ее Серенко выстрадал.

- Однажды я встретился в кафе с мэром Евгением Ищенко, - вспоминает Серенко. - Поговорили. Меня тут же вызывает Музраев, перед ним стенограмма нашего разговора. Зачем, ругается, то сказал, а зачем это… А потом эта «подслушка» оказалась у журналистов… Я теперь то кафе стороной обхожу.

Во время задержания экс-глава Следственного комитета демонстрировал хладнокровие и, казалось, даже любопытство: ну и что дальше? Фото: youtube.com

«ПРЕДЛАГАЛИ МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ»

- Вот Музраев, - Серенко рисует вверху листка кружок и чертит линию вниз, - а вот МВД. А тут местное МЧС. И там и там у него свои люди.

- А если нет?

- Тогда Цукрук, - пожимает плечами.

- Ах да, - киваю. Кодовое слово.

История, как глава волгоградского МВД Михаил Цукрук не поладил с Музраевым, ключевая к пониманию местных обычаев. Впрочем, по словам экс-мэра Волгограда Ищенко, ладить с генералом отказался именно нахальный Цукрук.

«Он рассказал, что ему предлагали пять миллионов долларов, чтоб он вошел в компанию Музраева, - говорит Ищенко. - Но тот отказался. Более того, люди Цукрука сфотографировали сходняк, где Музраев в обществе знаменитого криминального авторитета Владимира Кадина (убит в 2010 году) и других интересных персонажей. Фото были отправлены Рашиду Нургалиеву (в то время главе МВД), но посадили… Цукрука».

Сам Цукрук о причинах думает иначе. Цитирую обозревателя «КП» Ульяну Скойбеду, которая еще в 2008 году писала о волжских чудесах. Уже тогда, 11 лет назад, было ясно, кто в Волгограде Настоящий Хозяин.

«Во всем виноват спирт. Нелегальный, который из Осетии шел через Волгоградскую область в Центральную Россию, - писала Ульяна. - Он, Цукрук, прикрыл лавочку, лишил ОПФ (организованные преступные формирования. - Ред.) многомиллионного дохода, изымал цистернами, бескомпромиссно. Так же Цукрук решил вопросы по икре и рыбе, прижал легализацию угнанных автомобилей… ОПФ, разумеется, встали на дыбы.

Сначала трижды предлагали деньги…

- 4 миллиона долларов. И, если конкретно по спирту, 50 тысяч долларов ежемесячно, чтобы я не обращал внимания, что здесь творится… - говорил глава областной милиции.

Бравый Цукрук отказался и передал через уполномоченных офицеров: «Я вас кончу».

Когда генерала в наручниках привели в кабинет одного высокопоставленного сотрудника местных правоохранительных органов, он сказал: «Ну, понял теперь, кто здесь хозяин?»

Фамилия Хозяина, заметьте, в статье не раскрывалась.

Звоню Цукруку, которому тогда повезло, дело в суде развалилось, хватило лишь на условный срок (за огромное количество нестыковок следователям даже влепили выговор от Генпрокуратуры). Сейчас живет в Москве…

- Кто Хозяин? Как вы сами думаете?! - смеется бывший начальник Главного управления МВД Волгограда. - Кто мог мне это сказать, кроме Музраева?! Он у нас был как герой-любовник - все должно зависеть только от него…

ПОД КОНТРОЛЕМ ВСЕ - И СУДЫ, И ТЮРЬМЫ

Начальнику областного ГИБДД Флориду Салимьянову в отличие от Цукрука повезло меньше - после допросов он умер. При эксгумации подтвердилось - сломаны чуть ли не все ребра. СК, конечно, возбудил уголовное дело… против реаниматологов, которые, на свою беду, как считают родственники Салимьянова, честно спасали избитого.

- То же самое случилось с местным МЧС, - чертит очередную линию Серенко. - Его руководитель не стал сотрудничать с Музраевым и сел на три с половиной года (превышение полномочий, мошенничество)… А это (рисует новый кружочек) суд Хозяина…

О том, что родной брат Музраева Захар - судья Дзержинского райсуда Волгограда, тут тоже знают все. Но контролировать один районный суд ненадежно.

Поэтому и с главой областного суда разобрались технично, по-музраевски.

Даже интеллигентно.

На территории дачи главы областного суда Михаила Короткова случайно нашли труп. И никто судью пока не обвинял. Но Коротков не сдался и при каждом удобном случае твердил: дела от СК сырые, грубо сшитые. Тогда пошли с козырей. На злополучной даче обнаружили… гранитный бордюр с Аллеи Героев (это как если бы у московского чиновника дома обнаружили гору брусчатки с Красной площади). Судья подает в отставку.

На его место тут же появляется отличный кандидат - бывший секретарь уже упомянутого криминального авторитета Кадина. Но столь нахальную кандидатуру Москва отклонила - даже Музраеву надо честь знать.

- Итак, у Музраева под контролем в области суды, МВД, ФСИН (служба исполнения наказаний), - говорит Серенко. - ФСИН очень важна. Враги генерала должны быть под контролем и в тюрьме. И если Хозяин говорил: «Я тебя сгною за решеткой», слова не должны расходиться с делом. Остается подчинить мэра и губернатора. А тут уже дело техники…

ЗЕНИТ ИМПЕРИИ

Мы еще дойдем до феноменального дела о поджоге дома с мирно спящим волгоградским губернатором Андреем Бочаровым. Был глава и понесчастнее.

Однажды, видимо, не посоветовавшись с генералом, Москва назначила в область Анатолия Бровко.

Говорят, новый губернатор и рад был подружиться с всесильным Хозяином, но сделал два неосторожных шага сразу.

На одном из совещаний Бровко осадил главу СК:

- Вы кто, Михаил? Следователь? Вот и не лезьте в политику!

Кличка Следователь Михаил с тех пор прицепилась к генералу, но тот ответил сразу - правая рука Бровко советник Александр Глинянов сел за отмывание 70 миллионов рублей…

Тогда Бровко отправляет в отставку, как говорят, приближенного к Музраеву мэра Романа Гребенникова. Ну как сказать мэра...

Например, когда Евгений Ищенко в свое время стал мэром Волгограда, то сразу понял - он не мэр. Точнее, не совсем он…

- Например, я через зама объявляю конкурс на проект очистных сооружений в Кировском районе, - рассказывает мне экс-градоначальник Ищенко. - Деньги хорошие - десятки миллионов рублей. Встречаю директора еще не умершего тогда завода растительной техники. И тот вдруг говорит мне:

- Чего вы так по-скотски поступаете?! Мы же на конкурс заявились, дали самую нижнюю цену, а нас погнали!

Оказывается, выиграла какая-то московская фирма-прокладка за космические деньги. Вызываю зама - тот мнется. Приходили, говорит, люди, просили за фирму.

- Отменяй конкурс, - говорю, - к чертовой матери!

На следующее утро прихожу на работу. Сидит в приемной директор завода, лица на нем нет. Шепчет: «Евгений Петрович, вы вчера не так поняли - никакого контракта нам не нужно, забудьте наш разговор…»

Бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко: «Мне предложили: если не хочешь потерять сына, признайся в коррупции».Фото: Владимир ВОРСОБИН

Я потом выяснил - за мэрией были закреплены два специальных сотрудника органов, которые продавливали нужные решения. Они и запугали бедолагу…

- Музраев со мной поступил цинично и просто, - продолжает Ищенко. - Зная, что моя жена на последних месяцах беременности, он арестовывал мою тещу. Тут, согласен, я ошибся. Назначил родственника главой специального «МУП-пустышки» для возвращения городу Ворошиловского рынка, который мои предшественники продали по цене двухкомнатной квартиры. Полтора года мы судились и, потратив на юристов 2,5 миллиона рублей, вернули рынок стоимостью в 250 миллионов… СК заставил одного сидельца оговорить тещу: дескать, он обналичивал и деньги ей отдавал. Жена в истерике. Мне предложили: не хочешь потерять сына, признавайся в коррупции, отпустим тещу. Но при условии, если она тоже признает вину. Гарантируем ей два года условно…

- Она признала?

- Я заставил ее признать! - вдруг закричал Ищенко. - Ради ребенка! Со мной в камере сидел подполковник милиции некий Кобылянский, начальник РОВД. Ему 5 или 6 статей навесили. Поскольку он не сознавался, возбудили уголовное дело на его смертельно больного отца. Привозили его на допросы, показывали… В наручниках. Поймите, Музраев мог вменить что угодно!

Мэр Ищенко в итоге откажется от признания, дело развалится в суде, но ему дадут уже отсиженный год за подброшенный боевой патрон.

А губернатор Бровко отправится в отставку.

Говорят, Следователь Михаил тонко переиграл губернатора.

Он просто обзвонил председателей территориальных избирательных комиссий и сказал, что, если на выборах будут нарушения, посадит всех. От страха перед Хозяином эти выборы, вероятно, были самыми честными на Волге. Но для властей провальными. И Бровко сняли.

Когда в губернаторы приходит Герой России десантник Бочаров, Музраев встретил его как силовик силовика. Спокойно.

Он даже прекратил VIP-аресты, всем своим пугающим видом демонстрируя губернатору лояльность…

И, казалось, генерал счастливо доживет до пенсии… Но Музраев совершает решающую ошибку. Отклонив очередное предложение Москвы все-таки перевестись в другой регион, он остается охранять свою империю. Она была в зените. Все в ней работало как часы.

Продолжение следует.

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