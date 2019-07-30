Прогноз «КП Капитал»: Что нефть и рубль нам готовят

Ситуация в мировой и российской экономике подвешенная. Страны Запада чувствуют себя вроде бы отлично. Фондовые рынки в США и Европе растут небывалыми темпами, кредиты там дают под нулевые ставки, а недвижимость дорожает. В нашей стране, наоборот, задержка в развитии. Рост на процент с небольшим - для догоняющей экономики это, по сути, шаг назад. Не пахнет ли в воздухе новым кризисом? Что будет с нефтью и нашей валютой в ближайшие год-полтора? И как в этих условиях спасать свои сбережения? Мнения известных аналитиков - в обзоре «КП Капитал».

Низкий спрос и много долгов

Российская экономика в этом году вырастет всего на 1,2%. Такой обновленный прогноз выпустил Международный валютный фонд. Предыдущее предсказание было более оптимистичным - 1,6%. Но жизнь внесла коррективы. Нашу экономику подкосили рост НДС, снижение нефтяных цен, отток капитала из страны и низкий потребительский спрос.

- Главным риском российской экономики являются падение доходов граждан и рост «пузыря» потребительского кредитования, - считает Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер». - Без роста доходов населения нам стоит говорить о потенциальной рецессии, а не о росте.

О закредитованности россиян уже второй месяц спорят глава Минэкономразвития Максим Орешкин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Первый считает, что россияне слишком много денег берут в кредит. Физические лица должны банкам больше 16 трлн рублей. За последний год показатель вырос почти на четверть. Такие темпы Орешкин считает не очень здоровыми. В ЦБ рисков пока не видят. С внутренними трудностями справиться будет проще, считают в регуляторе. А вот контролировать внешние риски гораздо сложнее.

ОПЕК - МИНУС, США - ПЛЮС

Главная российская кормилица - это нефть. Ее влияние на экономику и курс рубля чуть ослабло за счет политики Минфина. Но основной доход в бюджет все равно приносит сырье.

На рынке «черного золота» неустойчивый баланс. Предложение примерно равно спросу. За год котировки успели побывать в коридоре от $50 до $85 за баррель. В конце прошлого года нефть сначала резко подорожала, а потом так же резко подешевела. Колебания зависят от настроений инвесторов. А те пытаются угадать, что сделают страны - экспортеры сырья, в первую очередь Россия и Саудовская Аравия. Пока они добычу только сокращают.

За полгода производство упало на 1,8 млн баррелей в сутки (это почти 2% от мирового производства). И это подтолкнуло цены вверх. Добыча в Иране и Венесуэле, которые не участвуют в соглашении, тоже снижается (на 1,5 млн баррелей). У одной страны - из-за санкций со стороны США, а у другой - из-за масштабного экономического кризиса.

Растет экспорт только у Америки. Она договариваться с другими не хочет. Поэтому наращивает объемы добычи. США по этому показателю вышли на первое место в мире. Сейчас Штаты качают 12,4 млн баррелей в сутки. Это на 700 тысяч больше, чем полгода назад. Но в разы меньше, чем снижение, которого добились другие производители.

Как считают аналитики, до конца года цена на нефть вряд ли сильно изменится. В конце июня страны картеля ОПЕК и другие экспортеры нефти договорились продлить заморозку до весны 2020 года. Значит, причин для падения у цен на сырье нет. И влиять на доходную часть бюджета и курс рубля она почти не будет. Подождем до весны.

КЛЮЧЕВЫЕ СТАВКИ - ВНИЗ

Один из главных регуляторов в экономике - Центробанк. Он отвечает за то, чтобы инфляция находилась на низком уровне, и определяет, сколько стоят деньги в стране. Плюс на всю мировую экономику влияет политика Федеральной резервной системы США. При этом действия и ЦБ, и ФРС влияют на курс рубля.

Сейчас они делают одно и то же - смягчают денежно-кредитную политику. Наш ЦБ в прошлую пятницу уменьшил ставку с 7,5% до 7,25% годовых. А завтра (31 июля) Федрезерв, скорее всего, понизит свою учетную ставку - с 2,5% до 2,25% годовых (в этом уверены почти все американские эксперты).

- Если ставки снизятся и в России, и в США, операции carry trade (см. «Справка «КП Капитал») станут более выгодными, что привлечет в нашу страну спекулятивный капитал и будет способствовать укреплению рубля, - считает Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам».

При этом оба регулятора настроены смягчать денежно-кредитную политику и дальше. Значит, курс рубля не должен сильно измениться ни в ту ни в другую сторону. Хотя колебания точно будут после каждого решения либо ЦБ, либо ФРС.

- Планы снижения ставки в США непосредственно повлияли на планы смягчения денежно-кредитной политики российским Центробанком, что вызвало значительный интерес иностранных инвесторов к российским активам. Стратегия поддержания глобального роста выгодна России, - говорит Евгений Миронюк, аналитик ИК «Фридом Финанс».

В ОЖИДАНИИ НОВЫХ САНКЦИЙ

А вот это самый непредсказуемый фактор. Американская политика входит в предвыборную фазу. Осенью следующего года пройдут очередные выборы президента США. Российскую карту там точно будут снова разыгрывать. А используя образ врага, вряд ли кто-то пойдет на уступки нашей стране. Скорее наоборот - санкции могут ужесточить. Все это влияет на приток/отток капитала. Если все хорошо, иностранные инвесторы к нам приходят. Если все плохо - убегают. Пока все относительно хорошо, особенно если сравнивать с прошлым годом.

- Совокупный отток капитала из России в 2018 году увеличился почти в три раза - до $70 млрд, став основным фактором ослабления российской валюты на 17% по итогам года. В начале 2019 года риск санкций отступил, а иностранцы вновь начали возвращение в долговые бумаги. По итогам этого года отток капитала может сократиться до $40 млрд, подсчитали аналитики

ИК «ДОХОДЪ»

- В середине июля палата представителей конгресса США ввела поправку в проект оборонного бюджета на 2020 год о запрете на сделки с российским госдолгом. Но вероятность одобрения этого проекта сенатом и президентом остается на низком уровне, поскольку американские инвесторы могут стать более уязвимыми. А это противоречит текущей повестке Трампа по стабилизации финансовых рынков, - считает Юрий Зайцев, доцент МГИМО, замдиректора международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли.

Риск усиления политических и экономических ограничений против России в этом году есть, но он небольшой. Америка сейчас больше занята внутренними разборками и торговыми войнами с Китаем и Индией. Так что по крайней мере до конца года нашей экономике и курсу рубля ничего серьезного не угрожает.

БЮДЖЕТНОЕ ПРАВИЛО РАБОТАЕТ БЕЗ СБОЕВ

Для тех, кто до сих пор думает, что рубль всегда дешевеет, вот вам статистика. За первые шесть месяцев «деревянный» вырос по отношению к доллару на 10% - до 63 рублей. Это во многом произошло благодаря нефти - она за это же время подорожала в два раза больше - на 22%, до $65 за баррель.

То есть рубль мог бы вырасти сильнее, но этому помешал Минфин. Ведомство уже не первый год придерживается так называемого бюджетного правила. То есть забирает сверхдоходы от продажи нефти (дороже $42) и вкладывает их в резервы. Это не дает рублю резко укрепляться при росте нефти, но и не дает сильно падать, когда сырье дешевеет.

- Без учета интервенций доллар сейчас стоил бы меньше 57 рублей, - подсчитали аналитики ИК «ДОХОДЪ».

В сентябре прошлого года глава Минэкономики Максим Орешкин называл курс рубля сильно недооцененным и даже посоветовал всем продавать доллары. Тогда за один бакс давали почти 70 рублей. Прогноз министра сбылся. Рубль укрепился. И, похоже, достиг равновесия.

- Сейчас наша валюта ближе к нормальным значениям, - говорит экономист Андрей Мовчан.

По его мнению, в ближайший год курс рубля или останется на месте, или немного снизится. Факторов, тянущих нашу валюту вниз, все-таки немного больше.

- Инфляция растет, экономика России проваливается, нефть стоит на месте. А впереди 2020 год с выборами в США и потенциальными санкциями против нас, хотя не думаю, что их объявят, - говорит Мовчан.

ПРОГНОЗ ДО КОНЦА ГОДА

Большинство аналитиков придерживаются схожей позиции. В этом году баланс, а в следующем - небольшое ослабление.

- Если ослабление и случится, оно будет в большей степени основываться на эмоциях. В остальном у рубля довольно неплохие шансы на то, чтобы удержаться вблизи текущих уровней до конца года, - говорит Андрей Кочетков.

- Смена вектора денежной политики ФРС и сделка ОПЕК+ по ограничению добычи нефти являются мощным фактором поддержки курса рубля. Мы снижаем прогноз курса доллара с 73,5 рубля до 62,5 рубля на конец этого года, - делают вывод аналитики ИК «ДОХОДЪ». - Тем не менее риски замедления мировой экономики из-за торговых конфликтов и коррекции цен на нефть сохраняются. В 2020 году мы ждем роста курса доллара до 69 рублей.

При этом цена на нефть тоже вряд ли изменится в ближайшие год-полтора. Большинство аналитиков предрекают, что «черное золото» будет колебаться в диапазоне $55 - 70 за баррель.

- С начала года рубль укрепился на 10,2%. Но это все благодаря трем внешним факторам - сравнительно дорогой нефти, относительной стабильности на мировых рынках и ожиданиях снижений учетной ставки в США. Плюс тема специфически российских геополитических рисков сейчас временно отошла на второй-третий план: мало кто верит, например, в новые американские санкции против России. Но перечисленные факторы именно внешние, от российской экономики не зависящие совершенно. Соответственно, нынешнее спокойствие может нарушиться в любой момент, - предупреждает частный инвестор Андрей Нальгин.

СПРАВКА «КП КАПИТАЛ»

Что такое сarry trade

Это распространенная стратегия на валютном рынке. В ее основе лежит тот факт, что в разных странах ставки могут сильно отличаться. Это позволяет занять деньги под низкие проценты, конвертировать в другую валюту и разместить под более высокие проценты. Именно так делают сейчас иностранные инвесторы. Они берут деньги в кредит под 3 - 4% годовых, вкладывают их в российские гособлигации под 8 - 9% годовых. И на эти 5% и живут. Конечно, стратегия работает, только если курсы валют не меняются. Всегда есть риск, что тот же рубль может резко подешеветь. Но в этом случае инвесторы могут быстро продать ценные бумаги, чтобы успеть зафиксировать прибыль.

СОВЕТЫ «КП капитал»

Покупать ли валюту и вкладывать ли в акции?

За точность прогнозов аналитиков мы не ручаемся. На курсы валют влияет слишком много факторов, в том числе политических. А они плохо предсказуемы. Когда принимаете решение о покупке/продаже долларов, учитывайте еще один фактор - разницу в доходности. Рублевые депозиты сейчас дают 7% годовых, а долларовые - 1 - 2%. Самый безопасный способ сбережений - держать их в разных валютах. Например, в соотношении 70 на 30 в пользу рублей.

- Сейчас неплохой момент для покупки иностранной валюты. Последняя волна укрепления рубля привела пару доллар/рубль к минимумам августа прошлого года, а евро/рубль - к минимумам с апреля 2018 года, - говорит Евгений Миронюк.

Кроме того, есть смысл расширить список используемых финансовых инструментов. Например, часть средств разместить на бирже. Фондовые рынки показывают неплохую прибыль в условиях мягкой денежной политики. Значит, есть вероятность заработать на акциях и облигациях больше, чем на банковском депозите.

- Рецессии в ближайшие полтора года не ожидаю. Думаю, интересны инвестиции в акции с дивидендными историями. Также в условиях падения ставок привлекательны облигации, - считает Денис Попов, главный аналитик Промсвязьбанка.

Самый доходный способ для работы на бирже - индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Он дает возможность получать налоговый вычет (13%) с вложенных средств. Плюс получать стандартный доход на фондовом рынке - от роста котировок, выплат дивидендов по акциям и купонов по облигациям.

Треть российского госдолга держат иностранцы

Интерес к нашим бумагам высокий. Курс рубля относительно стабильный. А доходность отличная - 8 - 9% годовых не встретишь ни в одной более-менее развитой стране. Главный инструмент, на котором играют иностранцы, - это облигации федерального займа (ОФЗ). По сути, вкладывая деньги в гособлигации, нерезиденты спонсируют нашу экономику.