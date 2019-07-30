2019-07-30T01:17:20+03:00
Звезды

Шикарнее, чем мама: Вера Брежнева поделилась пикантными постельными снимками дочери

18-летняя Соня Киперман выросла настоящей красоткой [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Соня (слева) выросла такой же красавицей, как и ее мама Вера Брежнева. Фото: Инстаграм.Соня (слева) выросла такой же красавицей, как и ее мама Вера Брежнева. Фото: Инстаграм.
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Сложно поверить, что Вера Брежнева в свои 37 лет – мама уже совсем взрослой дочери. 18-летняя наследница певицы Соня Киперман живет за океаном и учится в США. Девушка выросла настоящей красавицей – она очень похожа на свою звездную маму. В Инстаграме Соня поделилась соблазнительной фотосессией: юная модель лежит на постели в халате, обнажив плечи и грудь. Яркий макияж прибавил ей возраста, и Соня выглядит немного старше своих лет.

Снимки дочери настолько понравились Вере, что она опубликовала их на своей станице. «Это моя дочь», - с гордостью написала Брежнева. Поклонники тут же принялись сравнивать маму с дочкой и спорить, кто из них красивее: юная Соня или шикарная и сексуальная Вера.

Соня Киперман сфотографировалась в постели. Фото: Инстаграм.

Соня Киперман сфотографировалась в постели. Фото: Инстаграм.

Дочь Брежневой давно живет и получает образование в Америке. В июне Соня окончила школу Ojai Valley School под Лос-Анджелесом, а затем успешно поступила в престижный университет в Калифорнии. Вера летала в США на выпускной дочери и даже всплакнула от счастья, когда Соне вручили аттестат. В Штаты дочь Брежневой улетела еще и потому, что там живет ее бойфренд. Молодого человека зовут Мэтт Кэннон, парень профессионально занимается электронной музыкой. Судя по всему, отношения Мэтта и Сони крепнут день ото дня, и у Брежневой есть все шансы до 40 лет стать бабушкой. Тем более, что сама Вера родила Соню совсем рано.

- Так получилось, что я сама в 19 лет родила, поэтому будет странно, если буду говорить своей дочке: «С внуками потерпи!», - рассказывала певица в одном из интервью. - Но на данный момент я не думаю, что Соня хочет иметь детей. Я думаю, она хочет покайфовать, погулять... И правильно!

Вера поделилась на своей страничке снимками повзрослевшей наследницы. Фото: Инстаграм.

Вера поделилась на своей страничке снимками повзрослевшей наследницы. Фото: Инстаграм.

К слову, Соня очень близка не только с мамой, но и с отчимом – бывшим мужем Брежневой. Вера родила дочку от предпринимателя Виталия Войченко, однако своим настоящим отцом Соня считает украинского олигарха Михаила Кипермана. Миллионер удочерил девочку, когда женился на певице, и дал ей свою фамилию. Несмотря на развод родителей, Соня поддерживает с Михаилом очень нежные отношения и старается видеться с отчимом как можно чаще.

От Михаила Кипермана Вера родила свою вторую дочь Сару. Певица нечасто делится снимками младшей наследницы в соцсетях, видимо, по договоренности с ее отцом. Саре 9 лет, она учится в школе и увлекается английским и музыкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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