Шпагат и пальма, день чудесный: Волочкова в ярком купальнике загорает в Греции

Последние месяцы Анастасия Волочкова трудилась, не покладая рук и ног. Артистка представила на суд зрителей спектакль «Балерина в зазеркалье цирка». 43-летняя звезда сцены рассказывала в Инстаграме, как она упорно репетирует, стирая ноги в кровь. Эти жертвы себя оправдали: премьера прошла успешно, в зале не было ни одного свободного места. И вот теперь Анастасия позволила себе долгожданный отпуск. Артистка улетела на отдых в Грецию.

На земле Эллады Волочкова остановилась в роскошном пятизвездочном отеле с большой территорией. Едва заселившись на курорт, Анастасия немедленно сделала шпагат у пальмы. И, конечно, тут же поделилась эффектным кадром в Инстаграме. Правда, на этот раз на Насте было не ее любимое микробикини, а закрытый купальник с ярким принтом в виде морды тигра.

- Ну все. Я тут! – объявила Анастасия.

volochkova_art Ну все. Я тут! #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия

Поклонники уже предвкушают, как Волочкова будет радовать их шпагатами на пляже, на яхте и у бассейна. Погода в Греции, в отличие от холодной Москвы, располагает к беспечному релаксу на пляже: Анастасия уже успела поделиться снимком своего морского купания. Судя по счастливому лицу артистки, на этот раз она настолько устала, что отдых был ей действительно очень необходим.

Анастасия не рассказывает, с кем она проводит время на отдыхе. Но наверняка компанию балерине составил ее таинственный возлюбленный. Недавно Волочкова отметила 10 месяцев отношений с бойфрендом, о чем она рассказала в соцсетях. В честь этого события Анастасия засветила в соцсети часть тела любимого. Балерина разместила на своей страничке фотографию, на которой видна рука и плечо ее избранника. Судя по кадру, мужчина Волочковой на голову выше ее.

Волочкова наслаждается заслуженным отдыхом. Фото: Инстаграм.

- Сегодня небольшой праздник. Ровно десять месяцев отношений с любимым человеком, - написала Анастасия. - Это много или мало? Наши отношения прошли множество испытаний и сложностей. Но они были выстроены на доверии и умении за них бороться. Но самое страшное — это разочарование в людях.

Балерина не раз рассказывала, что она настолько дорожит новыми отношениями, что предпочитает не делать их достоянием публичности. Анастасия никогда не публикует в соцсетях лица своего возлюбленного и не называет его имени. Танцовщица лишь упоминала, что ее мужчина немного младше, и он никогда не был женат.