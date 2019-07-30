NASA: Дым от пожаров в Сибири заволакивает планету. Каждый год одно и то же

NASA Earth Observatory обнародовала снимки из космоса, полученные с помощью инфракрасного радиометра Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS). Он установлен на финском спутнике Suomi NPP.

Снимок к финского спутника: в NASA считают, что пожары в сибирских лесах возникают от ударов молний.

Космический снимок крупнее - более глобального масштаба.

На снимках - сибирские пожары, которые, если верить коллегам из СМИ, охватили уже почти 3 миллиона гектаров. Видны и сами очаги и разносимый ветром дым. Дым смешивается с атмосферными вихрями, которые уносят его далеко от очагов возгорания. Так и всю планету может окутать едким смогом. Что отнюдь не фантастика. В 2012 году дым от сибирских пожаров достиг США.

Пожары в Сибири 2012 года: вид ночью.

Страшнее другое: леса в Сибири горят каждый год. Примерно в одно и то же время. Но раз в 10 лет пожары становятся просто катастрофическими. Как сейчас.

Леса погорят и вырастут заново? Нет. Местами потери становятся безвозвратными. На это давно указывают ученые (А. З. Швиденко, Д. Г. Щепащенко, академик Е. А. Ваганов, А. И. Сухинин, Ш. Ш. Максютов, И. МкКаллум, И. П. Лакида) из Москвы, Красноярска, Австрии, Люксембурга и Японии. В статье, опубликованной еще несколько лет назад в журнале «Доклады Академии наук», они подчеркивали, что «единичные или повторяющиеся катастрофические лесные пожары в течение последних лет (1998-2010 гг— прим. авт.) увеличили в Дальневосточном регионе общую площадь территорий, лишенных леса, на 8 миллионов гектаров Около трети лесных площадей, пройденных такими пожарами, превращаются в непродуктивные территории, на которых естественное восстановление лесов не происходит в течение 2—3 циклов, то есть 300—600 лет».

На месте выгоревших деревьев образуются болота. Мелкими кустарниками зарастают 15 процентов земель, столько же становятся каменистыми полями и проплешинами.

Кстати, NASA каждый год публикует снимки сибирских пожаров — и ночные, и дневные. Ситуация не меняется. Может быть, от того, что некоторые руководители, как теперь выяснилось, уверены: тушить лесные пожары бессмысленно. Да и не выгодно.