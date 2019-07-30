2019-07-30T11:06:46+03:00
Общество

Идите в суд, а не громите улицы

Обозреватель Дмитрий Михайлин объяснил, почему в протестах в Москве виноваты все
Дмитрий МИХАЙЛИНжурналист
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Попытка прорыва полицейского оцепления на Тверской, 27 июля 2019 г.Попытка прорыва полицейского оцепления на Тверской, 27 июля 2019 г.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В любом столкновении толпы и власти я выбираю сторону власти.

Не потому, что люблю власть, и не потому, что не сочувствую народным массам, это психическое. Вернее даже генетическое - 1905-й, 1917-й, вот это вот всё.

Любая толпа при грамотной организации легко превращается в революционную. Поэтому даже плохая власть лучше, чем толпа, которая за все хорошее.

Но вот в этой конкретной московской (и еще севастопольской) истории как м*** ведут себя абсолютно все. Власти, которые вообще непонятно, чего испугавшись, не зарегистрировали оппозиционеров кандидатами, но зарегистрировали своих, которые вообще не собирали подписи. Кандидаты в кандидаты, которые требуют зарегистрировать всех чохом, включая тех, кто сдал очевидно липовые.

Толпа, которая рвет рубахи на груди - за что? - за право Соболи стать мосгордепутатом? - да наплевать бы и на Соболь, и на Мосдуму.

Единственный правильный способ в этой ситуации - действовать строго по закону. Сдали липовые подписи? Заводите уголовное дело, потому что это, вообще-то, фальсификация избирательных документов, статья 142 УК РФ. Нет уголовного дела? Значит, кандидат должен быть зарегистрирован. Или - или.

Избирком не регистрирует, хотя подписи одна к одной и их на стотыщ больше, чем надо? Заводите уголовное дело, потому что это тоже, вообще-то, преступление - воспрепятствование осуществлению избирательных прав, статья 141 УК РФ.

Ах, вы даже заявление в прокуратуру не подали? Так какого же хрена вы митингуете и орете о законе? Вы хотя бы попытайтесь применить те законы, что есть - они специально написаны, чтоб вы не ходили толпами по Тверской, возбуждая нехорошие чувства в москвичах и гостях столицы, а выпивали холодное просекко на даче.

Единственная! Единственная системная проблема страны - низкое качество работы правоохранительной и судебной системы. Именно поэтому - Голунов. Именно поэтому не заводятся дела за подделку избирательных документов - никто не поверит; и за то самое воспрепятствование - никто не осудит. Так вы и требуйте изменений там! Спокойно, без истерик, не пытаясь тупо раскачать, а стараясь сделать что-то действительно важное, что нужно всем - хоть либералам, хоть патриотам, хоть тому самому большинству, которому вообще все пофиг.

А вы впадаете в истерику из-за всякой чуши, а потом удивляетесь, что люди вас не любят. Ну так вот поэтому и не любят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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