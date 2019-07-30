Земфира рассказала подробности нападения фаната

Агрессивный поклонник разгромил машину рок-исполнительницы Земфиры в центре Москвы. Мужчина разбил стекла в автомобиле в надежде привлечь внимание певицы. Однако вместо встречи с кумиром его ожидала встреча с полицией.

Земфира рассказала подробности происшествия и добавила, что ранее этот поклонник уже проявлялся. Он преследовал певицу до дома, оскорблял ее и громко кричал.

Исполнительница сообщила, что когда ей позвонили из полиции, она была дома с племянником. Женщине пришлось оперативно приехать к месту происшествия. Оказалось, что агрессивный фанат разбил стекла в Mercedes, чтобы сработала сигнализация и хозяйка машины спустилась. Так он рассчитывал привлечь внимание певицы и поговорить с ней.

Однако оказалось, что у Земфиры нет сигнализации. А мужчина, стоящий у разбитой машины привлек внимание стражей порядка. Поклонник даже не попытался скрыться с места происшествия.

«Он даже не пытался скрыться, там логическое мышление отсутствует. Он стоял и думал, как меня вызвать, думал, разобьёт стекло, и сработает сигнализация, а я её не ставила», - приводил слова певицы сайт mk.ru.

Кроме того Земфира рассказала, что этот же мужчина уже преследовал ее прошлой зимой.

«Речь его была бессвязной. Самое яркое, что я запомнила из его слов, это то, что его родители отвели в секту Свидетели Иеговы (запрещена на территории России – «МК»). Если вам человек говорит, что его отвели в секту — это же сразу все понятно? Я все это время стояла у подъезда и пыталась что-то предпринять, чтобы он отстал и я смогла быстрее зайти в подъезд», - рассказала артистка.

Она добавила, что запомнила мужчину, поскольку в отличие от других фанатов он вел себя агрессивно, кричал на нее, оскорблял.

«Когда я ему в очередной раз сказала, что мне надо работать, молодой человек, мол, идите отсюда, а не то я вызову наряд полиции, его реакция была психопатического характера. Он стал орать на весь двор, люди даже стали выглядывать в окно. Типа, вызывай, кого хочешь», - поделилась Земфира.

О самом поклоннике известно, что ему 35 лет и зовут его Глеб. После инцидента с автомобилем в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.