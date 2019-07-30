Мигранты напали на еврея-гея из «Альтернативы для Германии» на вокзале в Потсдаме

27 июля на вокзале в пригороде немецкой столицы двое беженцев избили 25-летнего местного жителя Марвина Ф. Об истории писали международные СМИ — но без неприятных для официального Берлина подробностей. Молодой человек является евреем, активистом партии «Альтернатива для Германии» (АдГ, выступает против нелегальной миграции и антироссийских санкций — ред.), а также имеет нетрадиционную ориентацию.

— Я ношу кипу (еврейский головной убор) из уважения к своей религии день за днём уже десять лет, — передаёт «Комсомолке» слова пострадавшего источник в партии АдГ. — В тот день я вышел из поезда на вокзале в Потсдаме, ко мне подскочили двое беженцев и стали наносить удары с криком «грязный еврей!». Когда я попытался дать сдачи — отступили.

По словам молодого человека, вместе со случайными свидетелями он вызвал полицию. Двух нападавших задержали здесь же — мигранты продолжали тусить на вокзале, не опасаясь наказания за недавнее хулиганство. При обыске у обоих обнаружили боевые ножи.

Партию «Альтернатива для Германии», где состоит гей-еврей Марвин Ф., крупнейшие СМИ регулярно называют «фашистской», «нетолерантной» и «антисемитской» — поэтому молодой человек не называет своей фамилии, опасаясь новых проблем.

— Я потрясен, что это происходит в Германии, где прохожий в еврейской кипе более не чувствует себя в безопасности, — сказал нам Марвин.

Два дня спустя похожее преступление произошло на железной дороге на другом конце Германии. На вокзале Франкфурта-на-Майне выходец из Эритреи толкнул под прибывающий поезд женщину с восьмилетним ребёнком. Мать смогли спасти, а её сын погиб. Самого «беженца» уже арестовала полиция по подозрению в убийстве, его мотивы сейчас выясняются. По мнению экспертов, подобные проявления агрессии могут быть вызваны наркотическим опьянением:

— Вокзалы — любимые места дислокации «новых немцев»: в этих людных местах они занимаются мелким криминалом и продают наркотики, а частенько сами находятся под веществами, вызывающими вспышки ярости. Неудивительно, что сообщения об инцидентах с мигрантами на железнодорожных объектах появляются регулярно, — объясняет специалист по Германии, выпускник Университета Пассау Андрей Шмидт.

— Мы выражаем соболезнования тем семьям, которые стали жертвами насилия со стороны мигрантов, как та мать и её ребёнок во Франкфурте. И пришло время сказать открыто: всё это — результат решения канцлера Ангелы Меркель открыть границы для «беженцев» в 2015 году, — полагает депутат Бундестага от партии АдГ Армин-Паулюс Хампель.