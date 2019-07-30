Герой чемпионата мира по хоккею 2019 получил рекордный контракт

На минувшем чемпионате мира по хоккею наша сборная (одна из сильнейших за последние годы) стала всего лишь третьей. Но игра нашего голкипера Андрея Василевского восхищала. По уверенности и надежности его даже сравнивали с легендарным Владиславом Третьяком.

А в НХЛ в минувшем сезоне Андрей получил почетный приз как лучший вратарь лиги. Стоит ли удивляться, что 25-летнему воспитаннику уфимского «Салавата Юлаева» предложили рекордный контракт. По новому соглашению с «Тампой-Бэй» Андрей получит 76 миллионов долларов за 8 лет. И это один из самых крупных контрактов среду россиян за всю историю. Контракт вступит с силу в 2020 году, следующий сезон Василевский отыграет еще по старому соглашению.

СПРАВКА "КП"

Самые крупные контракты россиян в НХЛ (в миллионах долларов)

Александр Овечкин нападающий «Вашингтон» 2007 год, 13 лет, 124 млн $

Илья Ковальчук нападающий «Нью-Джерси» 2010 год, 15 лет, 100 млн $

Алексей Яшин нападающий «Айлендерс» 2001 год, 10 лет, 87 млн $

Артемий Панарин нападающий «Рейнджерс» 2019 год, 7 лет, 81,5 млн $

Андрей Василевский вратарь «Тампа-Бэй» 2019 год, 8 лет, 76 млн $