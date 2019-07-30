2019-07-30T13:11:08+03:00
Спорт

Герой чемпионата мира по хоккею 2019 получил рекордный контракт

Российский вратарь Андрей Василевский за 8 лет заработает в НХЛ 76 миллионов долларов
Петр ПАВЛОВ
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Андрей Василевский в свитере сборной России.Андрей Василевский в свитере сборной России.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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На минувшем чемпионате мира по хоккею наша сборная (одна из сильнейших за последние годы) стала всего лишь третьей. Но игра нашего голкипера Андрея Василевского восхищала. По уверенности и надежности его даже сравнивали с легендарным Владиславом Третьяком.

А в НХЛ в минувшем сезоне Андрей получил почетный приз как лучший вратарь лиги. Стоит ли удивляться, что 25-летнему воспитаннику уфимского «Салавата Юлаева» предложили рекордный контракт. По новому соглашению с «Тампой-Бэй» Андрей получит 76 миллионов долларов за 8 лет. И это один из самых крупных контрактов среду россиян за всю историю. Контракт вступит с силу в 2020 году, следующий сезон Василевский отыграет еще по старому соглашению.

СПРАВКА "КП"

Самые крупные контракты россиян в НХЛ (в миллионах долларов)

Александр Овечкин нападающий «Вашингтон» 2007 год, 13 лет, 124 млн $

Илья Ковальчук нападающий «Нью-Джерси» 2010 год, 15 лет, 100 млн $

Алексей Яшин нападающий «Айлендерс» 2001 год, 10 лет, 87 млн $

Артемий Панарин нападающий «Рейнджерс» 2019 год, 7 лет, 81,5 млн $

Андрей Василевский вратарь «Тампа-Бэй» 2019 год, 8 лет, 76 млн $

ИСТОЧНИК KP.RU

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