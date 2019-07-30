2019-07-30T14:15:46+03:00
Экономика

С 31 июля продавать квартиру из общей долевой собственности будет проще

Такие сделки больше не надо заверять у нотариуса
Елена АРАКЕЛЯН
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Теперь сделки с недвижимостью, у которой несколько владельцев, тоже можно заключать без нотариуса, в простой письменной форме.Теперь сделки с недвижимостью, у которой несколько владельцев, тоже можно заключать без нотариуса, в простой письменной форме.Фото: Иван МАКЕЕВ
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С 31 июля упрощены правила сделок с недвижимостью, которая находится в общей долевой собственности. То есть у нее не один, а несколько владельцев. С 2016 года сделки с подобным жильем или землей можно было заключать только через нотариуса. В то время как если у квартиры или дачи один собственник, договор действителен и в простой письменной форме — без удостоверения в нотариальной конторе.

Как разъяснили «КП» в Федеральной кадастровой палате, теперь сделки с недвижимостью, у которой несколько владельцев, тоже можно заключать без нотариуса, в простой письменной форме. Но при условии, что в сделке участвуют все собственники и под договором стоят все их подписи. Если продается часть квартиры или участка, по-прежнему надо идти к нотариусу.

В свое время правила сделок с недвижимостью в долевой собственности ужесточили, чтобы защитить граждан от мошенников и рейдерского захвата жилья: когда сначала выкупается часть квартиры, а потом остальным жильцам создаются такие условия, что они готовы чуть ли не даром отдать оставшееся. Но зачастую совладельцы квартиры, дома или земельного участка - близкие родственники, которым незачем защищаться друг от друга. За нотариальное же удостоверение, как поясняют в Федеральной кадастровой палате, нужно выложить 0,5% от стоимости недвижимости (такой у нас гостариф, плюс дополнительно еще оплачиваются услуги самого нотариуса). Что в крупных городах — большие деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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