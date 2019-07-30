В московском метро появится «тигриный» поезд и лимитированный тираж карты «Тройка»

Центр «Амурский тигр» вместе с Московским метрополитеном к Международному дню тигра запустил обновленный «полосатый» поезд на Серпуховско- Тимирязевской линии.

«Тигриный экспресс» уже третий год выходит на линии столичного метро. Вся текстовая информация в вагонах разделена на 5 блоков: охрана природы, научные исследования, просвещение, информационная деятельность и об акции «Полосатый экспресс».

Цель проекта – обратить внимание пассажиров на важнейшую тему – что делают в России для защиты от исчезновения амурского тигра, который занесён в Красную книгу.

«За полгода узнать об этом смогут более 1,5 миллиона пассажиров», – рассказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Полосатый экспресс 2019.

Одновременно с запуском тематического поезда в билетных автоматах метро на станциях Кольцевой линии и внутри неё поступили в продажу «полосатые» карты «Тройка» с изображением амурского тигра. Их тираж составил 10 000 экземпляров.

Напомним, Международный день тигра — ежегодный праздник, учрежденный в 2010 году на Международном форуме по проблемам, связанным с сохранением тигра на Земле («Тигриный саммит»).

В России, тем временем, живет самый северный и наиболее крупный подвид тигра — амурский. Сейчас на территории нашей страны осталось всего 580-600 амурских тигров — это 95% мировой популяции подвида, и сохранить их популяцию государственная задача.

Именно амурский тигр стал главным героем обновленного «Полосатого экспресса». Снаружи поезд украсили нарисованными портретами взрослых тигров и тигрят. Внутри состава — аккуратные стикеры с информацией о текущем состоянии популяции редкого хищника в России и о том, как в нашей стране ведется его защита и изучение.

Как отмечает генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, во всех своих проектах Центр «Амурский тигр» стремится как можно меньше вмешиваться в окружающую среду.

«Этого же принципа мы придерживались, когда создавали новый «Полосатый экспресс», исходя из того, что состав метро внутри — это тоже своего рода экосистема, - добавляет Арамилев. - Поэтому внутри он оформлен сдержанно, аккуратно, но, в то же время, с яркими акцентами и смыслом».

В день поезд перевозит тысячи пассажиров, и у каждого из них есть свое мнение об окружающей обстановке — кто-то больше любит спокойные цвета, кто-то — более яркие, у кого-то хорошее настроение, а кто-то не в духе. Организаторы проекта постарались найти баланс: внешнюю часть нарочно сделали яркой и красочной, словно сам амурский тигр для того, чтобы состав привлекал внимание. А внутри добавили более спокойных тонов.

К слову, впервые тематический состав «Полосатый экспресс» вышел на Люблинско-Дмитровскую линию в 2015 году. Внутри состав, включая полы, был оформлен фотографиями амурских тигров и дальневосточных леопардов, а также флоры и фауны Дальнего Востока. Повторно «Полосатый экспресс», посвященный тиграм и леопардам, был запущен на Серпуховско-Тимирязевской линии 29 июля 2016 года. Каждый из 8 вагонов был оформлен как один из этапов взросления и истории жизни кошачьих.