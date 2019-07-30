Сергей СКЛЯР, вице-президент группы компаний «Антей»: Мы решили «Иваси» жарить - получилось неожиданно вкусно!

Жители России заново открывают для себя селедку «Иваси». Если исторически ею в нашей стране торговали только в жестяных банках в рассоле, то сейчас ассортимент резко расширился. Что заставило на это пойти производителя? В мобильной студии «Радио «Комсомольская правда» на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге об этом рассказал вице-президент группы компаний «Антей» Сергей Скляр.

ДЕРЖАТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ

- Сергей, группа компаний «Антей» не только ловит рыбу, но также занимается ее переработкой и продажей. Многоступенчатая работа с выловленной в океане продукцией для нашей страны достаточно уникальна. Зачем это компании?

- Стараемся отвечать за качество нашего продукта. Именно поэтому выстраиваем холдинг так, чтобы держать под контролем весь цикл – от вылова и переработки до реализации в сети.

- Группа компаний «Антей» - единственный производитель, который сумел представить на форуме сельдь «Иваси» в новом формате - пресервов, в различных заливках, в виде подкопченных тушек. Получилось вкусно. Кто автор идеи?

- Идея родилась сама собой – ее нам подсказали и торговые сети, и потребители. Первоначально компания следовала историческому рецепту. «Иваси» раньше продавалась только в жестяной банке в рассоле. Но вкусовые предпочтения меняются, время меняется, стандарты меняются. От нас требовались более длительные сроки хранения, чтобы представить потребителю более широкую линейку продукции. И мы пришли к идее делать «Иваси» в масле, а не в солевой заливке. В этом случае сроки хранения рыбы увеличиваются до 90 суток. Мы попробовали и, честно говоря, были сами поражены полученным результатом.

Сергей Скляр в мобильной студии "КП".Фото: Артем КИЛЬКИН

А дальше наш коллектив и акционеры решили продолжить эксперименты с «Иваси». Мы ее подкоптили – получилось замечательно! Сейчас пробуем ее вялить. И тоже получается весьма неплохо; в ближайшее время выведем новый продукт на рынок. Самое интересное – мы решили ее пожарить. Оказалось, что и это очень вкусно! Хотя стереотип, что селедку не жарят, долго существовал в нашем коллективе и не давал подступиться к таким экспериментам.

ПРОИЗВОДСТВО В ГОРОДАХ-МИЛЛИОННИКАХ

- При разработке новой рецептуры вы обращались к европейской практике?

- Традиционное название сельди «Иваси» устоялось, хотя «Иваси» в переводе с японского – это сардина. Мы поняли, что имеем дело не с селедкой, а с сардиной. А ее в Европе готовят в различных видах. Мы решили попробовать, и у нас получилось.

- Куда еще «поплывет» «Иваси» производства группы компаний «Антей» после питерского форума?

- Ведем переговоры с «Лентой». Надеемся, что там появится не только один вид нашей продукции, но и более широкая линейка. Планируем увеличение продаж во все регионы России. Уже открыты торговые представительства в Казани, в Самаре. Планируем организацию небольших производств в городах-миллионниках, чтобы сардина была представлена в свежем виде в более широкой географии по территории всей страны.

- Как вам это удастся?

- По Транссибирской магистрали доставим рыбу в города-миллионники, расположенные на пути следования грузовых поездов. В мегаполисах будем выгружать продукцию. Всего из единожды замороженного сырья будем производить качественный товар. Попытаемся удовлетворить спрос покупателей.

Сергей Скляр в мобильной студии "КП".Фото: Артем КИЛЬКИН

В НОВОМ ЦВЕТЕ

- У вашей компании достаточно широкий список объектов промысла. Расскажите о других видах продукции.

- Мы акцентируем свою деятельность в основном на вылове краба. Это достаточно дорогой промысел. Продукт экспортный. Тем не менее, компания готовит крабовые пресервы, которые производим на нашем заводе в Москве. Продукция была представлена широко в московских торговых сетях. Сегодня мы проводим модернизацию завода, закупаем новое оборудование. После того, как закончим все работы к сентябрю, мы возобновим производство и продажу этой продукции.

- Это будет доступный для потребителя продукт?

- Да, мы должны знакомить российского потребителя с крабом.

- Зачем компания провела ребрендинг?

- В настоящее время наша продукция активно выходит на рынок. Мы хотим создать для потребителя более комфортную упаковку. Пересмотреть цветовую гамму. На наш взгляд, она была темной, мрачной. Хотим, чтобы упаковка была ярче, чтобы она выделялась на полке. Провели большую работу с потребителями, определили для себя новый цвет. Хотим акцентировать внимание покупателя, что продукцию производит компания «Антей», которая сама занимается и добычей, и переработкой сырья.